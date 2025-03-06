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傳王大陸包紅包謝四海幫 警追「小阿俊」

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北報導
王大陸500萬交保。記者杜建重／攝影
王大陸500萬交保。記者杜建重／攝影

藝人王大陸風波不斷，涉偽造病歷逃兵，又爆教唆打人，案件牽扯富二代友人游翔閔和四海幫分子，昨又傳出他與黑幫關係密切，甚至可能涉及放高利貸，警方正逐一追查釐清。

全案疑是四海幫海巨堂堂主「小阿俊」指派小弟「動私刑」，昨天也傳出王大陸事後包三萬六千元紅包答謝陳子俊，新北市警方昨天一早曾派員前往新北市新店區陳家找人，但「小阿俊」不在家，手機關機，警方連夜追查中。

據調查，卅七歲陳子俊最早為竹聯幫文武堂永和會成員，早期在新北市永和地區率眾鬥毆、鬧事打出名氣；曾於台北市夜店和其他幫派發生糾紛，對方誤以為他是永和某ＫＴＶ的圍事，造成該店遭砸店報復。陳子俊曾涉及工地土方處理，也曾涉及槍擊案被逮。

陳子俊早年曾與友人飲酒作樂被投訴，被新北警方帶回管束，陳向派出所長嗆聲還拿安全帽打傷所長；陳後來因母親跟著四海幫前幫主「弟哥」張建英，轉加入四海幫，並受重用。

新北警方說，陳近年已轉往北市中山區活動，甚少在雙和地區露臉。

至於游翔閔是北部知名車商的小開，據了解曾跟女星林千又交往過，在演藝圈也有很多好友，包括柯震東、徐凱希、丫頭等人都有多次聚餐合影。

林千又也曾大方認愛游翔閔，二○一八年曬出與游翔閔甜蜜合影，當時，林千又更以「天下第一好男人」來形容游。但一年後林千又無預警將兩人照片統統刪除，暗示疑已分手。

教唆傷害 王大陸

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