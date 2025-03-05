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影／王大陸涉教唆打人 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
藝人王大陸涉教唆富二代找幫派人士指派小弟出面毆打Uber司機的李姓、林姓、彭姓男子3名打手，警詢後今晚依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／攝影
藝人王大陸涉教唆富二代找幫派人士指派小弟出面毆打Uber司機的李姓、林姓、彭姓男子3名打手，警詢後今晚依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／攝影

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案，發現王的手機有富二代游翔閔找人毆打Uber連姓運將，新北警方今南下桃園及中部帶回涉嫌動手傷人的彭姓、林姓、李姓男子3人到案，今晚依傷害罪嫌移檢方偵辦。

據了解，連男於今年4月25日晚間9時許在新北市中和區發現遭人跟蹤，隨即撥打110報案，隨後至中和警分局中和派出所說明過程，並提供2輛可疑車輛車牌。警方根據被害人提供車號，通報警網攔下2輛自小客車，經盤查24歲的彭姓、林姓、李姓男子，因無違法事證，現場予以告誡約制後放行。

詎料，連男離開派出所後於晚間10時許在中和景平路，又被3人假藉行車糾紛攔車，據了解，連男遭3名男子動手圍毆，造成手部擦挫傷，連男遂再次至中和派出所報案。

新北警方今南下桃園帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓男子，另在中部成功嶺營區查獲現役軍人李姓男子3人到案，經查3人均無幫派註記背景。

據了解，3人到案後，指稱受人指使以行車糾紛為由攔車理論預謀行凶，案發當時，林男及李男涉嫌動手推打連男，彭男則在旁助陣及錄影拍照。

據了解，行凶3人幕後疑是受四海幫海巨堂堂主陳子俊指使動手，警方已漏夜鎖定追緝陳子俊下落，要進一步釐清相關案情。

教唆傷害 王大陸

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