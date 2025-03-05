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王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
藝人王大陸涉教唆打人案，涉逞凶3名嫌犯之一的李姓男子，竟是成功嶺現役軍人。記者王長鼎攝影
藝人王大陸涉教唆打人案，涉逞凶3名嫌犯之一的李姓男子，竟是成功嶺現役軍人。記者王長鼎攝影

藝人王大陸去年4月中與Uber連姓司機因搭車起糾紛，疑透過富二代游翔閔找幫派人士出面，涉教唆毆打Uber司機，新北警方今下午兵分多路，分別在桃園及台中將涉動手的林、彭、李姓男子3人拘提到案。

新北警方今下午兵分多路，分別在桃園及台中將涉嫌動手，均為24歲的的林、彭、李姓男子3人拘提到案；其中，李姓男子為在台中成功嶺服役的現役軍人，警方直接前往成功嶺逮人，其軍人身分曝光也令外界大為吃驚。

據了解，王大陸上月因妨害兵役案件遭到拘提，檢警從查扣的手機，發現王大陸去年4月28日收到游翔閔傳送眾人毆打連姓司機的影片，且告知事情已經處理好了，為此王還包3萬6000元紅包答謝。

檢警追查，王大陸向游男告狀後，游再委託四海幫海巨堂堂主「小阿俊」37歲陳子俊，透過管道查出連姓司機個資及行蹤後，在去年4月25日晚上9時許，陳指派林、彭、李男等3人分乘2台汽車尾隨連男車輛，月後在新北市中和區華中橋旁攔車將其痛毆一頓，但連男深怕自己動手也有刑責，前往醫院驗傷後就再也沒回派出所提告。

成功嶺 教唆傷害 王大陸

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