王大陸涉教唆毆打Uber司機 傳四海幫堂主「小阿俊」完事收3萬6紅包

藝人王大陸去年4月中與Uber連姓司機因搭車起糾紛，疑透過富二代游翔閔找幫派人士出面，涉教唆毆打Uber司機，今傳出四海幫堂主、绰號「小阿俊」陳子俊事後收了王大陸3萬6000元答謝紅包。新北警方今也派員上門找人，但「小阿俊」不在家，手機也關機，「小阿俊」涉案程度有待釐清。

藝人王大陸2024年4月18日搭Uber轎車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，到達目的地後，王大陸下車不慎將鑰匙遺留車內，他想開門想拿，但連男所駕駛的是特斯拉，無法打開車門，王大陸就猛敲車窗要求停車，雙方再度爆方衝突，而雙方當時衝突畫面今曝光，可以看見王大陸露出凶狠神情，並對著司機怒比中指，行徑相當囂張。

據了解，王大陸上月因妨害兵役案件遭到拘提，檢警從查扣的手機，發現王大陸去年4月28日收到游翔閔傳送眾人毆打連姓司機的影片，且告知事情已經處理好了，為此王還包3萬6000元紅包答謝。

檢警追查，王大陸向游男告狀後，游再委託四海幫海巨堂堂主「小阿俊」37歲陳子俊，透過管道查出連姓司機個資及行蹤後，在去年4月25日晚上9時許，陳指派林、彭、李男等3人分乘2台汽車尾隨連男車輛，最後在新北市中和區華中橋旁攔車將其痛毆一頓，但連男深怕自己動手也有刑責，前往醫院驗傷後就再也沒回派出所提告。

警方今下午兵分多路，分別在桃園及台中將涉動手的林、彭、李姓男子3人拘提到案。據悉，新北警方今也派員前往新北市新店區上門找人，但「小阿俊」不在家，手機也關機，有關「小阿俊」確實涉案程度有待釐清。