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王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查
藝人王大陸近來風波不斷，先前涉嫌偽造病歷逃兵後，又被爆出因不滿Uber司機口設，竟教唆富二代友人游翔閔痛毆計程車司機，2人雙雙遭聲押，王大陸今以500萬元交保。另傳出他與黑幫關係密切，甚至遭控放高利貸。對此，新北市刑大今天召開記者會說明，表示針對王大陸可能涉及案件，都逐一清查偵辦。
藝人王大陸近來風波不斷，先前涉嫌偽造病歷逃兵後，又被爆出不滿去年4月18日與Uber連姓司機起口角糾紛，竟教唆富二代友人游翔閔於4月25日找人二度尾隨跟車痛毆連姓司機，檢警昨天逮捕王與游男2人且雙雙遭聲押。
新北地院今天裁定王大陸以500萬元交保，游男則裁准羈押禁見。另傳出他與黑幫關係密切，甚至遭控放高利貸，其驚人黑幕連環爆。
對此，新北市刑大今天召開記者會說明，檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，於調查過程中主動發現查扣證物內王涉及教唆傷害情事，經進一步過濾相關資訊後，昨向新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提王及富二代游男2人到案，警方表示，針對外傳王大陸可能涉及其他案件部分，都會逐一深入清查偵辦。
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