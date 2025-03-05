快訊

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

衛福部揭護理人員薪水 護士公會一看納悶：沒這個行情

聽新聞
0:00 / 0:00

王大陸涉教唆打人 新北警南下桃園及中部逮動手3嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
藝人王大陸涉教唆打人，新北警方今南下桃園及中部逮涉嫌動手打人的3人到案。圖／聯合報系資料照
藝人王大陸涉教唆打人，新北警方今南下桃園及中部逮涉嫌動手打人的3人到案。圖／聯合報系資料照

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案，又意外發現王大陸的手機有富二代游翔閔男毆打Uber連姓運將相關內容及照片，新北警方今南下桃園及中部帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓、李姓男子3人到案，目前正帶人趕回警局，要進一步釐清相關案發經過及幕後教唆情況。

據了解，連男於今年4月25日晚間9時許在新北市中和區發現遭人跟蹤，隨即撥打110報案，隨後至中和警分局中和派出所說明過程，並提供2輛可疑車輛車牌。警方根據被害人提供車號，通報警網攔下2輛自小客車，經盤查並無違法事證，現場予以告誡約制後放行。

詎料，連男離開派出所後於晚間10時許在中和景平路，又被歹徒堵到，遭3、4名男子圍毆，造成手部擦挫傷，連男遂再次至中和派出所報案，但並未聯想到與稍早被跟蹤有關。

新北警方今南下桃園帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓男子，另在中部地區查獲李姓男子共3人到案，目前正帶人趕回警局，要進一步釐清相關案發經過及幕後教唆情況。

教唆傷害 王大陸

延伸閱讀

王大陸教唆打人！兇狠模樣曝光　目露凶光叫囂比中指

王大陸涉教唆富二代打人被起底 游翔閔與柯震東稱兄道弟

影／王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

王大陸叫車與司機爆口角！10天後竟發文「自我勉勵」

相關新聞

影／王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

藝人王大陸去年4月因搭Uber與連姓司機發生口角糾紛，下車比中指的凶狠畫面曝光，他因涉教唆打人，新北地院今裁定以500萬...

涉教唆打人「閃兵藝人」王大陸500萬交保 游男羈押禁見

藝人王大陸上月因閃兵案被拘提，檢方以15萬元交保後，意外在王查扣手機裡發現他曾涉嫌教唆打人，留下的炫耀影片成了鐵證。新北...

王大陸猛敲特斯拉車窗！撂人痛毆Uber司機傳影片炫耀 教唆傷害遭聲押禁見

藝人王大陸閃兵案傳案外案！檢警從王大陸手機中發現他去年4月搭車時與司機起衝突，竟請游姓友人撂人痛毆司機。事後王大陸還傳影片給友人炫...

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

藝人王大陸近來風波不斷，先前涉嫌偽造病歷逃兵後，又被爆出因不滿Uber司機口設，竟教唆富二代友人游翔閔痛毆計程車司機，2...

王大陸涉教唆打人 新北警南下桃園及中部逮動手3嫌

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案，又意外發現王大陸的手機有富二代游翔閔男...

王大陸涉教唆富二代打人被起底 游翔閔與柯震東稱兄道弟

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案。新北檢警偵辦詐騙集團案件時，先發現王大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。