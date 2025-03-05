王大陸涉教唆打人 新北警南下桃園及中部逮動手3嫌

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案，又意外發現王大陸的手機有富二代游翔閔男毆打Uber連姓運將相關內容及照片，新北警方今南下桃園及中部帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓、李姓男子3人到案，目前正帶人趕回警局，要進一步釐清相關案發經過及幕後教唆情況。

據了解，連男於今年4月25日晚間9時許在新北市中和區發現遭人跟蹤，隨即撥打110報案，隨後至中和警分局中和派出所說明過程，並提供2輛可疑車輛車牌。警方根據被害人提供車號，通報警網攔下2輛自小客車，經盤查並無違法事證，現場予以告誡約制後放行。

詎料，連男離開派出所後於晚間10時許在中和景平路，又被歹徒堵到，遭3、4名男子圍毆，造成手部擦挫傷，連男遂再次至中和派出所報案，但並未聯想到與稍早被跟蹤有關。

新北警方今南下桃園帶回涉嫌動手打人的彭姓、林姓男子，另在中部地區查獲李姓男子共3人到案，目前正帶人趕回警局，要進一步釐清相關案發經過及幕後教唆情況。