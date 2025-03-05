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王大陸涉教唆富二代打人被起底 游翔閔與柯震東稱兄道弟

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
藝人柯震東和車商富二代游翔閔是好友。圖／摘自IG
藝人柯震東和車商富二代游翔閔是好友。圖／摘自IG

王大陸上月涉逃兵、假造病歷，日前為新北地檢署諭令15萬元交保，昨天卻又再爆案外案。新北檢警偵辦詐騙集團案件時，先發現王大陸涉逃兵，帶回偵辦後，又意外發現王大陸的手機有富二代游翔閔毆打Uber連姓運將相關內容及照片，涉嫌殺人未遂。

檢方昨天將兩人逮捕，將王大陸和富二代游翔閔帶回複訊。新北檢方訊後昨晚向法院聲押王大陸，游男同樣遭檢方聲押禁見。

新北地院今天凌晨2時召開羈押庭，今天上午7時裁定王大陸以500萬交保， 友人游翔閔則羈押禁見。據了解，游翔閔是北部知名車商的小開，曾跟女星林千又交往過，在演藝圈也有很多好友，包括柯震東、徐凱希、丫頭等人都有多次聚餐合影。他和柯震東還有勾肩合照，顯示交情不錯。

藝人林千又曾大方認愛游翔閔，2018年曬出與游翔閔的甜蜜合影，當時，林千又更以「天下第一好男人」來形容對方。怎料，一年後，林千又無預警將兩人照片通通刪除，暗示兩人分手。

藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役，還涉嫌教唆打人， 法院今晨裁定500萬元交保。圖／兩岸電影展提供
藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役，還涉嫌教唆打人， 法院今晨裁定500萬元交保。圖／兩岸電影展提供

教唆傷害 王大陸

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