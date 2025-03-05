影／王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

藝人王大陸去年4月因搭Uber與連姓司機發生口角糾紛，下車比中指的凶狠畫面曝光，他因涉教唆打人，新北地院今裁定以500萬元交保。

王大陸2024年4月搭Uber轎車後，懷疑連姓司機繞路，雙方在車上爆發口角，到達目的地後，王大陸下車不慎將鑰匙遺留車內，他想開門想拿，但連男所駕駛的是特斯拉，無法打開車門，王大陸就猛敲車窗要求停車，雙方再度爆發衝突，而雙方當時衝突畫面今曝光，可以看見王大陸露出凶狠神情，並對著司機怒比中指，行徑相當囂張。

據了解，連男於晚間9時許在新北市中和區發現遭人跟蹤，隨即撥打110報案，隨後至中和警分局中和派出所說明過程，並提供2輛可疑車輛車牌。警方根據被害人提供車號，通報警網攔下2輛自小客車，經盤查並無違法事證，現場予以告誡約制後放行。

詎料，連男離開派出所後於晚間10時許在中和景平路，又被歹徒堵到，遭3、4名男子圍毆，造成手部擦挫傷，連男遂再次至中和派出所報案，但並未聯想到與稍早被跟蹤有關。

警方詢問連男要先報案還先驗傷，連男表示要先驗傷，故先離開派出所，但連男驗傷後再未返回派出所完成報案程序。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪今天上午表示，檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，調查過程中主動發現查扣證物內，王涉及教唆富二代友人游翔閔找人打傷連姓司機情事，經進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，昨拘提王及游男2人到案