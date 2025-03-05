涉教唆傷害 藝人王大陸裁定500萬交保原因曝光

藝人王大陸上月因閃兵被拘提，檢方以15萬元交保，檢警又查出王大陸涉嫌教唆富二代友人游翔閔找人痛毆Uber計程車司機，檢方訊後昨晚將2人依傷害罪嫌向法院聲押禁見，新北地院今晨裁定王大陸交保500萬、游羈押禁見。

新北地院法官漏夜訊問後，認為被告游翔閔涉犯刑法第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押，並禁止接見通信。

而被告王大陸經法官訊問後，認為涉犯刑法第214條使公務員登載不實罪、第29條第1項、第277條第1項教唆傷害罪、個人資料保護法第41條第1項非公務機關非法利用個人資料罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、勾串共犯及證人之虞。但考量他經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押之必要，裁定具保500萬元，並限制出境、出海及限制住居。

由於王大陸3今年月13日將入伍，台北市兵役局指出，王大陸獲交保非羈押，入伍後再請公假出庭即可。

至於外傳遭毆打的Uber司機並未完成報案程序，新北市刑大大隊長蕭瑞豪上午表示，檢警專案小組偵辦王大陸涉嫌違反兵役法相關案件，調查過程中主動發現查扣證物內，王涉及教唆傷害情事，經進一步過濾相關資訊後，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提嫌犯到案，並擴大偵辦。目前全案仍在深入調查中，專案小組將持續追查其他共犯，依法嚴辦。

關於有部分媒體質疑此案是否涉及吃案情形，蕭瑞豪說，經查並無此情事，他說，警方偵辦案件均秉持公正、依法處理。至於此案嫌犯如何取得被害人相關資訊，檢警正積極追查釐清中。新北市警局呼籲，民眾如遭受不法侵害，可立即撥打110報案專線，或立即就近至警察機關報案，警方將全力依法處理，保障民眾權益。