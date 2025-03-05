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還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

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要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後可請公假出庭

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
藝人王大陸日前因閃兵案被捕，查扣手機中被發現有涉嫌教唆打人影片，昨晚遭檢察官聲請羈押禁見。本報資料照片
藝人王大陸日前因閃兵案被捕，查扣手機中被發現有涉嫌教唆打人影片，昨晚遭檢察官聲請羈押禁見。本報資料照片

藝人王大陸上月因閃兵被拘提，檢方以15萬元交保，檢警又查出王大陸涉嫌教唆友人游翔閔痛毆計程車司機，2人依傷害罪被聲押禁見，今晨裁定王大陸交保500萬、游羈押禁見。由於王大陸3月13日將入伍，北市兵役局指出，王大陸獲交保非羈押，入伍後再請公假出庭即可。

兵役局指出，王大陸已經收到3月13日替代役梯次的徵集令，如果沒有符合因案辦理延期徵集或因案緩徵的規定，仍應依照徵集令所指定的時間、地點報到服役，且王大陸獲得交保，並沒有被羈押，未來就按照徵集程序走。

兵役局表示，依據現行因案延期徵集或因案緩徵的規定，役男必須在入營前提出司法機關的證明向戶籍地區公所申辦；未來會持續關注本案司法偵辦情形，除了依規定繼續辦理後續徵兵，入伍後若法院傳喚他出庭，王可請公假出庭。

殺人未遂 王大陸

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