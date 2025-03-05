涉教唆打人 王大陸遭聲押禁見

藝人王大陸上月因閃兵案被拘提，檢方以十五萬元交保後，意外在王查扣手機裡發現他曾涉嫌教唆打人，留下的炫耀影片成了鐵證。新北地檢署昨天指揮警方拘提王大陸與共犯游姓男子，昨晚訊後依教唆傷害等罪嫌聲押禁見王大陸和游男，追捕其他共犯。

王大陸涉透過集團偽造不實病歷逃避兵役，上月遭檢警拘提，訊後交保，台北市兵役局訂本月十三日安排入伍。王大陸當時手機被查扣，檢方檢視內容，發現王曾傳給友人一段打人影片及對話記錄，意外得知這起案外案。

檢方另案偵辦，調查被毆司機傷勢不嚴重，但因被攻擊重要致命部位，加上涉有言語恐嚇，以殺人未遂罪嫌指揮警方再度拘提王大陸。

據了解，王大陸是去年四月間在台北市大安路現住地叫一輛Uber轎車，要回仁愛路三段戶籍地。司機駕駛特斯拉前來接送，王大陸疑因司機繞路，加上車子太差不斷碎念，與司機發生口角。

王大陸抵達目的地下車後，發現鑰匙落在車內，當下要開車門進車內取鑰匙，但因為特斯拉沒把手，王大陸遍尋不著，氣得猛敲車窗，司機怒與王大陸對罵，雙方二度口角。

事後王大陸向卅二歲富二代友人游男抱怨「被Uber司機欺負，很掉漆。」並提供特斯拉車號，游男為替王出氣，曾致電Uber總公司客訴，要求提供司機姓名但遭拒；游男事後找三、四名黑幫分子尋找多日，去年四月廿五日在中和區路上堵到該車，將司機拉下車痛毆。

受傷司機當時報警，但因不認識行凶男子，警方依傷害案偵辦無進展，直到檢方在王大陸手機發現他將司機被毆影片傳給友人炫耀。

據了解，王大陸見警方上門時一臉驚訝，問「你們不是已經來過了，是什麼狀況？」被告知涉及殺人未遂案時，當場呆住不語。