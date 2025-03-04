閃兵成功？王大陸遭聲押禁見 網紅律師指「可能禁役」：真的不用當兵了

藝人王大陸閃兵案傳案外案！檢警從王大陸手機中發現他去年4月搭車時與司機起衝突，竟請游姓友人撂人痛毆司機。事後王大陸還傳影片給友人炫耀，檢警今天將王逮捕，依殺人未遂罪聲押禁見。網紅律師「巴毛律師」陳宇安指出，王大陸可能因此真的不用當兵了。

檢警上月偵辦閃兵案，諭令王大陸15萬元交保候傳，當查驗王被查扣的手機時，發現王傳給友人的打人影片及對話記錄；據了解，王大陸去年4月搭Uber轎車與司機發生口角，記下車後請富二代游姓友人幫他出氣，游找3、4名黑幫份子痛毆司機，拍下影片傳給王。

巴毛律師今天晚間在臉書發文表示，根據《兵役法》第5條規定，有下列情形之一者，禁服兵役，稱為禁役：「1.曾判處五年以上有期徒刑者。2.執行有期徒刑在監合計滿三年者。經裁定感訓處分者，其感訓處分期間應計入前項第2款期間。」

巴毛律師指出，依《刑法》第 271 條：「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之。」如果王的犯罪行被認定是殺人未遂，她用司法院的量刑服務平台大概算一下，「嗯...他不用當兵的可能性還蠻大的」。