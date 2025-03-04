王大陸猛敲特斯拉車窗！撂人痛毆Uber司機傳影片炫耀 教唆傷害遭聲押禁見

藝人王大陸閃兵案傳案外案！檢警從王大陸手機中發現他去年4月搭車時與司機起衝突，竟請游姓友人撂人痛毆司機。事後王大陸還傳影片給友人炫耀，被依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官複訊後改依教唆傷害、個資法、使公務員登載不實罪嫌聲押禁見。

據了解，王大陸去年四月間於台北市大安路現住地叫了一輛Uber轎車要回仁愛路三段戶籍地拿東西。司機駕駛特斯拉前來接送，王大陸疑因司機繞路加上車子太差在車上不斷碎念，當場與司機發生口角。

不料王大陸抵達目的地下車後，發現他的鑰匙落在車內，當下要拉車門把手進去車內取鑰匙，但因特斯拉沒把手讓王大陸遍尋不著，王大陸氣得猛敲車窗，司機怒與王大陸對罵，雙方二度發生口角。王大陸則記下該車車號意圖報復。

事後王大陸向32歲富二代友人游男抱怨稱「被Uber司機欺負，很掉漆。」游男聽聞後為了替王大陸出氣，以王大陸信用卡扣款資料致電Uber總公司客訴，要求提供司機姓名，但卻遭Uber公司拒絕，游男找來3、4名黑幫份子依車號四處找尋，去年4月25日在中和地區攔下該車並痛毆司機，還將毆打司機的影片傳給王大陸，王大陸事後竟將打人影片及事發過程傳給友人炫耀。受傷的司機雖然有報警，但因不認識行凶男子，案情偵辦陷入膠著。

檢警上月偵辦閃兵案，諭令王大陸15萬元交保候傳，當檢警查驗王大陸被查扣的手機時，發現王傳給友人的打人影片及對話記錄，意外得知這起案外案，被打的司機傷勢並不嚴重，但因有被攻擊到重要致命部位加上涉及言語恐嚇，警方今天上午以殺人未遂罪嫌將王大陸及游男拘提到案。檢察官複訊後以王大陸、游姓富二代均涉犯刑法第29條第1項、第277條第1項之教唆傷害、個人資料保護法第41條第1項之非法利用個人資料等罪嫌，王大陸另涉刑法第214條使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，認被告2人有逃亡、勾串、滅證之虞，聲請法院羈押禁見。