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閃兵成功？王大陸遭聲押禁見 網紅律師指「可能禁役」：真的不用當兵了

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王大陸涉逃避兵役又陷殺人未遂案 北市說明入營時程

中央社／ 台北4日電
王大陸不僅逃兵還被爆殺人未遂。圖／摘自IG
王大陸不僅逃兵還被爆殺人未遂。圖／摘自IG

藝人王大陸涉逃避兵役，今又被爆出找人痛毆接機的司機；北市兵役局表示，若沒有符合因案辦理延期徵集或因案緩徵的規定，還是要依原時程在13日入伍。

藝人王大陸日前才涉逃避兵役遭新北地檢署偵辦，後續查出王大陸疑嫌叫車到機場接機的車爛，竟找人痛毆司機，檢方今天指揮警方搜索並帶回王大陸等2人，目前已送檢方複訊中。

而王大陸原訂13日入營當兵，時程是否受影響，北市兵役局表示，王大陸已收到3月13日替代役梯次的徵集令，如果沒有符合因案辦理延期徵集或因案緩徵的規定，仍應依照徵集令所指定的時間、地點報到服役。

兵役局說，依據現行因案延期徵集或因案緩徵的規定，役男必須在入營前提出司法機關的證明向戶籍地區公所申辦；兵役局表示會持續關注本案司法偵辦情形，並依規定辦理後續徵兵處理事宜。

殺人未遂 王大陸

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