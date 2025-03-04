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王大陸撂人痛毆司機遭逮 昔2女藝人也因打司機形象一落千丈

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
藝人Makiyo 2012年酒後毆打計程車司機，在律師陪同下離開地院。圖／聯合報系資料照
藝人Makiyo 2012年酒後毆打計程車司機，在律師陪同下離開地院。圖／聯合報系資料照

藝人王大陸日前陷入逃避兵役案遭逮捕，檢方訊後15萬元交保，台北市兵役局訂他3月13日入伍。孰料一波未平一波又起，檢警從他被查扣手機，發現他去年搭飛機返台，透過平台叫車接送，不滿車太差且司機態度差，撂人痛毆司機以及派車員，2人被打得重傷，檢警今天再拘提，依殺人未遂罪移送新北地檢署複訊。

事實上，過去已有2名藝人因類似攻擊計程車事件，致形象一落千丈。藝人李妍憬2016年10月凌晨，酒後與友人劉謙柔從台北市信義區夜店搭計程車離開，不滿賀姓司機故意急踩煞車，讓她不舒服想吐，雙方爆發口角。

賀男火大要2人下車，當時李妍憬已報案，擔心下車後賀男會趁隙離開，拒絕下車，甚至伸腳猛踹駕駛椅背，賀男為此強拉2人下車，3人在大馬路上演全武行，造成李女手腿多處擦傷，馬靴也踢到鞋跟脫落，劉女手腳也多處紅腫，賀男則是右手臂有咬痕。

雙方互控傷害，台北地檢署曾勸李、賀2人和解，但調解破局，依傷害、公然侮辱等罪將2人起訴。台北地院判決李妍瑾拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年，向公庫支付5萬元，判賀男拘役70日，得易科罰金7萬元。賀男上訴遭駁回，全案確定。

另一位則是2012年轟動一時的「Makiyo」案。2012年2月深夜，藝人Makiyo（本名川島茉樹代）與時任日本男友友寄隆輝、ㄚ子、湘瑩吃完台北市東區某日料餐廳，酒醉搭計程車回酒店，Makiyo上車後，因後座繫安全帶問題與司機林男起口角，行駛間Ｍakiyo再要求開快車，林男以安全為由拒絕，Makiyo心生不滿。

行經台北市忠孝東路和逸仙路口，Makiyo欲換車要林男停車，湘瑩要付車資，Makiyo伸手阻攔，還說「妳幹嘛付錢」，林男以為Makiyo要打人，揮手阻擋，不慎觸及Makiyo右肩。

Makiyo下車後即用腳踹車門，運將林男制止，下車報警，友寄隆輝不滿Makiyo被觸碰，又發現林男撥打電話，上前以柔道將林男摔倒，猛力踹踢頭部、背部十餘次，期間Makiyo還幫腔「過來啊！快一點啦」，要求湘瑩、ㄚ子上前幫忙揍人，更咆哮「揍他、讓我踢一腳」，說完即趨前踢踹林男的胸腹部，釀他當場昏迷不醒，併發腦震盪、蜘蛛網膜下腔出血、左胸腔部骨膜斷裂。

台北地檢署以重傷害罪起訴Makiyo、友寄隆輝。台北地院開庭，2人認罪以300萬元跟被毆運將林男達成和解，經審理，法官認定友寄和Makiyo沒有重傷害故意，變更起訴法條，改依普通傷害罪將友寄隆輝判刑1年、緩刑4年，Makiyo判刑10月、緩刑3年，都交付保護管束。檢方不服一審變更起訴法條上訴，二審維持原判決。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝人王大陸（左）涉以不實病歷逃避兵役，17日以15萬元台幣(約4500美元)交保步出新北地檢署時被人牆包圍。記者陳正興／攝影
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藝人李妍憬2016年跟計程車司機互毆，雙方互控傷害。圖／聯合報系資料照
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Makiyo 李妍憬 殺人未遂 王大陸 計程車 運將

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