閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

身陷逃避兵役案的藝人王大陸去年搭機返台，搭乘接送車時，因不滿接送車太爛且司機態度差，竟教唆友人痛毆接送車司機及派車員成重傷。王大陸事後在手機聊天軟體內向友人炫耀，不料因逃兵案手機被查扣，檢察官得知後，主動依殺人未遂罪嫌偵辦。

藝人王大陸2月18日驚爆涉嫌閃兵，砸重金100萬元請專門的集團幫忙偽造不實醫療證明，遭檢警盯上並逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。因王大陸目前已經年滿33歲，台北市兵役局依兵役法規範，役男緩徵年限為33歲，已通知並安排王大陸於3月13日入伍服役。

不料，王大陸閃兵風波才剛止歇，又驚爆涉嫌殺人未遂。據了解，王大陸去年搭機返台，透過平台叫車前來機場接送。不料派來的車疑似與王大陸設想中的高檔車不符，王大陸嫌棄車太差且司機態度差，事後竟找來友人痛毆司機以及派車員，2人被打得重傷，警方接獲傷者報案後，因傷者並不認識動手凶的人，案件陷入膠著。

檢察官偵辦王大陸逃兵案時，從查扣的手機內發現王大陸曾向朋友炫耀撂人打司機一事，甚至還有打手打人之後拍攝傷者的畫面。檢察官昨天立即指揮新北市刑大及永和分局警方兵分多路，將涉嫌教唆的王大陸及行凶的游姓男子逮捕，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。