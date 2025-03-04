高檔車司機態度差被打重傷 王大陸怒要潑屎出氣…與友涉殺人未遂移送

藝人王大陸日前涉嫌裝心臟病偽造不實醫療證明企圖閃躲兵役，未料今傳出遭到檢警以殺人未遂罪嫌偵辦。檢警指出，王大陸日前搭機返台，透過平台叫車到機場接送，但王大陸不滿平台派來的車太差、不符合他的要求，因此找人痛毆司機及派車員，造成2人重傷，手段兇殘。

王大陸2月18日爆出涉嫌閃兵，不惜砸重金100萬元請專門的集團幫忙、偽造不實醫療證明，因而遭檢警盯上並逮捕，全案經檢方複訊後以15萬元交保。

王大陸設籍於台北市，台北市兵役局依兵役法規範，役男緩徵年限為33歲，可以用就學等名義暫緩入伍服役，但王大陸已經年滿33歲，因此已通知並安排王大陸於3月13日入伍服役。