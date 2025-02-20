閃躲兵役集團 3業者收押禁見

藝人王大陸等人涉嫌以不實病歷逃避兵役，檢警前天同步拘提三名不法仲介業者李名宸、張忠及林逸楷，複訊後昨依有串、滅證之虞聲押禁見獲准。檢警懷疑集團背後有「高人」指點，不排除有特定醫師涉案，列追查重點。

據了解，此不法逃兵集團以李男為首，張、林兩人另有分工，負責接洽役男並安排偽造不實診斷資料。常見藉由變更體位逃避兵役方法，例如過重、高度近視，甚至自毀部分肢體，在王大陸這類藝人身上，因為會改變外型、外觀，直接影響其演藝生涯而行不通，需另為此類客戶量身打造對應方案。

在不影響外觀前提下，為役男變更體位需自內科或精神疾病著手，難度也隨之增高。不法集團需在役男原本徵兵檢查一切正常後，以完成檢查後受傷導致體位發生變化，不合常備役或替代役服役標準為由，配合不實的醫療機構改判體位診斷證明書申請複檢；部分身心障礙或重大傷病因採書面審核，也可能給不法集團可趁之機。

依現行規定，民國八十年次的王大陸應服新制一年期義務役，北市兵役局規畫王大陸三月十三日服替代役。兵役局說，軍事訓練按國際和兩岸情勢做調整，替代役目前設定上以加強救護訓練和防災為主，成為社區天災、戰時的民力，現在替代役的訓練強調緊急救護（EMT1）教育，精進災害防救專業技能，以因應緊急重大事件發生，「訓練會比較操」。

國防部表示，兵役是憲法所賦予之國民義務，意圖以任何手段逃避兵役，均應予以譴責，並接受法律制裁。

國防部指出，涉及妨害兵役者，由內政部移送偵辦，由法院依「妨害兵役治罪條例」所定刑責論處，國防部尊重司法判決。