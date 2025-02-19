疑助王大陸竄改體位躲兵役 3仲介業者裁定羈押禁見

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，新北地檢署昨帶回不法仲介李姓、張姓及林姓業者，以及王大陸等涉逃避兵役的役男共13人，王大陸複訊後以15萬元交保。檢方向法院聲押李、張、林3人，新北地方法院稍早裁定將3人羈押禁見。

新北院表示，經訊問李、張、林3人及參酌檢方所提相關事證，足認3人涉犯妨害兵役治罪條例意圖逃避兵役以不正方法變更體位罪、刑法使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，且李男尚有逃亡之虞，以及3人間有串證可能，裁定羈押禁見。

據了解，檢警原鎖定以陳姓男子為首的逃避兵役不法集團，意外發現王大陸竟是該集團客戶之一。新北檢昨指揮刑事局偵二大隊、永和警分局前往台北、新北、桃園、台中等地搜索，其中包括王大陸北市復興南路住處。