王大陸「閃兵」看法兩極！韓網驚「1年也要逃」 陸網挺：叫大陸還當灣兵

藝人王大陸涉嫌花費百萬，請仲介集團協助偽造病歷逃避兵役，18日遭檢警搜索約談後以15萬元交保，並傳出他將在3月13日入伍，服一年替代役。而王大陸「閃兵」的相關話題不僅在台延燒，甚至連南韓、中國大陸網友都議論紛紛。

台灣青春校園戀愛電影《我的少女時代》2016年在南韓上映，吸引逾40萬觀影人次，票房更超過新台幣1億元。這部電影掀起「徐太宇」旋風，讓王大陸在韓人氣水漲船高，甚至受邀參加南韓的流行音樂頒獎典禮「MAMA」，當時他在台上驚吐一句「會給你們各位帶來滿滿的大平台」，讓人摸不著頭緒，也讓「大平台」成為當年的熱議話題。

因此，王大陸涉嫌逃兵的消息一出，立刻登上南韓論壇「theqoo」，湧入破百則留言討論。不少南韓網友對此不解，直呼「這裡（台灣）服役也不會超過六個月，為什麼不當一當就算了」、「該去的話就去吧，有必要為了短短一年毀掉人生嗎」、「年紀也不小了，他在幹嘛啊？真的超沒格調的」、「如果拍完電影或戲劇再去當兵，應該不會有空檔期吧，為什麼要這樣呢？」、「台灣對逃避兵役這件事也很敏感嗎？」、「我們國家的藝人如果碰到兵役問題，形象會徹底崩壞，那邊（台灣）也是這樣嗎？」

也有網友指出，「這裡（台灣）的服役時間也很短，乾脆去當完不就好了。不過王大陸好像一直都有爭議呢」、「他以前明明說自己是中國人，真是的」、「我以前看過我的少女時代，完全被迷住了，結果查了一下發現他的爭議不少，所以就沒有關注了」、「他到現在還沒去，真讓人驚訝。許光漢當紅的時候也去當兵了，活動還因此暫停。」

不過相較之下，微博網友的反應卻和南韓兩樣情。由於王大陸爆紅後將演藝重心轉往對岸，不僅在陸出演許多熱門影視作品，還涉足實境秀等領域，在陸深耕多年形象營造成功，讓他在中國大陸頗有人氣。王大陸涉嫌逃兵後，數度登上微博熱搜，陸網頻頻調侃，「我覺得這件事不算醜聞，充滿喜感」、「王大陸：真服了，都快奔四還讓我訓練」、「聽說王大陸被抓的主要原因是因為名字」、「人都叫大陸了，為什麼要去當灣灣的兵」、「他都叫王大陸了服什麼兵役」。

且大部分網友都認為「沒什麼大不了」，表示「這在大陸又不算塌房」、「多大點事，交點罰款不就得了」、「嚇我一跳，以為王大陸塌了，還好，這是好事」、「若被台灣封殺的話來大陸發展吧」、「用實際行動支持大陸啊」、「不賭不嫖不毒不獨，不涉黑也不偷稅漏稅，不肇事逃逸不代孕生子，一沒劈腿二沒家暴，逃的是台灣的兵役，在大陸不算塌」。