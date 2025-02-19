王大陸涉逃兵3月入伍 兵役局透露「會比較操一點」

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃兵，被限制出境，將在3月13日入伍服1年替代役。北市兵役局指出，王大陸現在去服役，是依當年的制度，薪水少，訓練內容也不同，現在的替代役著重緊急救護(EMT1)教育，也就是說，王大陸現在去服役，訓練內容比過去更嚴謹「會比較操一點」。

王大陸去年5月已滿33歲，達到緩徵年限，且爆發不實病歷事件後，王大陸已沒有緩徵的理由；82年12月31日以前出生的役男，未經徵集或補行徵集服役者，應服1年替代役，因此王大陸也應服1年替代役，3月13日入伍，應在明年3月中退伍。

兵役局人員指出，王大陸若和當年的替代役相比，較「吃虧」的是現在訓練比較嚴謹，會比較操，因為軍事訓練是按國際和兩岸情勢做調整，現在替代役的訓練，會強調緊急救護(EMT1)教育，精進災害防救專業技能，以因應緊急重大事件發生。

兵役局也指出，替代役從89年實施到今年114年，為了符合社會需求做過調整，中間經過不同變化，因替代役屬於社會服務以及民防人力，目前在設定上，會以加強救護訓練和防災為主，成為社區天災、戰時的民力。

兵役局也指出，像在83年至93年，希望替代役投入在企業中，有「研發替代役」投入產業中，有不錯的薪資可領，但94年後就沒有研發役了，現在已將這些民力做轉型，給予救護相關配套的訓練。