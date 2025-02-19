快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

聽新聞
0:00 / 0:00

王大陸涉逃兵3月入伍 兵役局透露「會比較操一點」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
涉嫌協助藝人王大陸逃兵的不法仲介集團3名業者，遭新北檢聲押禁見。報系資料照
涉嫌協助藝人王大陸逃兵的不法仲介集團3名業者，遭新北檢聲押禁見。報系資料照

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃兵，被限制出境，將在3月13日入伍服1年替代役。北市兵役局指出，王大陸現在去服役，是依當年的制度，薪水少，訓練內容也不同，現在的替代役著重緊急救護(EMT1)教育，也就是說，王大陸現在去服役，訓練內容比過去更嚴謹「會比較操一點」。

王大陸去年5月已滿33歲，達到緩徵年限，且爆發不實病歷事件後，王大陸已沒有緩徵的理由；82年12月31日以前出生的役男，未經徵集或補行徵集服役者，應服1年替代役，因此王大陸也應服1年替代役，3月13日入伍，應在明年3月中退伍。

兵役局人員指出，王大陸若和當年的替代役相比，較「吃虧」的是現在訓練比較嚴謹，會比較操，因為軍事訓練是按國際和兩岸情勢做調整，現在替代役的訓練，會強調緊急救護(EMT1)教育，精進災害防救專業技能，以因應緊急重大事件發生。

兵役局也指出，替代役從89年實施到今年114年，為了符合社會需求做過調整，中間經過不同變化，因替代役屬於社會服務以及民防人力，目前在設定上，會以加強救護訓練和防災為主，成為社區天災、戰時的民力。

兵役局也指出，像在83年至93年，希望替代役投入在企業中，有「研發替代役」投入產業中，有不錯的薪資可領，但94年後就沒有研發役了，現在已將這些民力做轉型，給予救護相關配套的訓練。

兵役 王大陸

延伸閱讀

王大陸逃兵被逮！26歲詹懷雲早服完兵役　親授當兵要事

王大陸逃兵役「韓國網友這麼看」！SJ希澈身障、圭賢重傷命危照樣入伍　韓網公認應該免除兵役

王大陸裝病逃兵 國防部：任何手段逃兵都應譴責

涉助王大陸偽造病歷逃兵 3仲介業者遭檢聲押

相關新聞

王大陸涉逃兵3月入伍 兵役局透露「會比較操一點」

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃兵，被限制出境，將在3月13日入伍服1年替代役。北市兵役局指出，王大陸現在去服役，是依當年的制...

涉助王大陸偽造病歷逃兵 3仲介業者遭檢聲押

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，檢警昨兵分14路發動，帶回不法仲介張姓、林姓及李姓業者及王大陸等涉逃避兵役的役男共13...

高年次未役役男 新北尚有262人

藝人王大陸被控涉嫌以假病歷，疑假裝心臟問題逃避兵役，讓外界關注高年次役男議題。新北市政府掌握，新北目前超過33歲未役役男...

王大陸涉假造病歷躲兵役 稻江畢業沒？校方給了這答案

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，昨遭檢警搜索約談，依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，15萬元交保。王10年前就讀目前...

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

藝人王大陸涉嫌透過偽造醫療證明逃避兵役，於昨日遭檢警搜索並拘提。此事件引發社會對役男逃避兵役手段的關注。部分役男因不願服...

已達緩徵年限…王大陸限制出境 下月服替代役

藝人王大陸涉嫌逃避兵役，台北市兵役局昨表示，王大陸尚未申請體檢複檢，是否使用假病歷無法得知，不過二○一一年參加徵兵檢查時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。