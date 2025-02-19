涉助王大陸偽造病歷逃兵　3仲介業者遭檢聲押

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，檢警昨兵分14路發動，帶回不法仲介張姓、林姓及李姓業者及王大陸等涉逃避兵役的役男共13人。王大陸等役男經移送新北地檢署，複訊後依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪以5到15萬元交保，張、林、李3業者則遭檢方聲押禁見。

新北檢表示，檢察官以張、林、李3人有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘涉案役男等人等10人，分別諭知限制住居或交保。新北地院已排定下午2時40分開羈押庭。

據了解，檢警原鎖定以陳姓男子為首的逃避兵役不法集團，意外發現王大陸竟是該集團客戶之一。新北檢昨指揮刑事局偵二大隊、永和警分局前往台北、新北、桃園、台中等地搜索，其中包括王大陸北市復興南路住處。