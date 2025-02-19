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高年次未役役男 新北尚有262人

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
藝人王大陸（左）涉以不實病歷逃避兵役，昨天以萬元交保步出新北地檢署時被人牆包圍。記者陳正興／攝影
藝人王大陸（左）涉以不實病歷逃避兵役，昨天以萬元交保步出新北地檢署時被人牆包圍。記者陳正興／攝影

藝人王大陸被控涉嫌以假病歷，疑假裝心臟問題逃避兵役，讓外界關注高年次役男議題。新北市政府掌握，新北目前超過33歲未役役男仍有262人。

新北市民政局指出，統計至今年1月，新北市超過33歲未役役男仍有262人，民政局每年年初皆依內政部役政司規定，全面清查前揭役男名冊，只要符合徵集要件，一律列入梯次徵集，無故未到將移送法辦，全面掌握高年次役男有關徵兵作業。

至於是否還有其他尚未服役的名人，新北市民政局說，礙於個資法沒辦法提供及透露。

檢警原鎖定陳姓主嫌為首的逃避兵役不法集團，意外發現王大陸也是該集團客戶之一。台北市委託辦理役男體檢的醫療院所，僅市立聯合醫院各院區、萬芳醫院及三總松山分院；複檢醫院只有三總、台大和榮總三大醫院，檢方不排除有醫師與集團掛勾，正循線深入追查。

對藝人王大陸涉嫌逃避兵役一事，台北市兵役局昨表示，王大陸尚未申請體檢複檢，是否使用假病歷無法得知，不過王2011年參加徵兵檢查時身體健康沒有問題；王大陸今年將逾徵集年齡上限，已通報相關單位限制出境，規畫3月13日入伍服替代役，役期1年。

兵役 王大陸

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