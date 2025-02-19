王大陸涉假造病歷躲兵役 稻江畢業沒？校方給了這答案

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，昨遭檢警搜索約談，依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，15萬元交保。王10年前就讀目前已退場的嘉義縣稻江科技暨管理學院，當時受邀返校參加校慶接受校長表揚，王大陸是否稻江畢業校友，引人注目；前稻江代理校長、現任稻江長照法人副執行長洪大安說，經查學籍資料，王大陸未畢業。

稻江說，王大陸2015年12月12日，當時就讀表演藝術系大一，因演出電影「我的少女時代」暴紅，校方邀請返校參加校慶，當時典禮現場冠蓋雲集，包括董事長陳璽安、前國大議長陳金讓等貴賓與會。典禮中，當時校長張淑中頒發「在校生特別表現獎」，表彰王大陸在演藝事業成就，典禮結束，王大陸未受訪「快閃」，搭車離去。

當時張淑中說，這學期課程，王大陸演藝事業忙碌缺課，經紀人有來辦理請假手續，王大陸演藝事業非常忙，與其父母私下有談過，未來王大陸演藝空檔時，會規畫他在位於台北市稻江推廣中心，讓他就近上課。

稻江當時為因應少子化，對私立大學招生衝擊，藉王大陸戲劇上傑出表現，校慶返校頒獎表揚，吸引追星學生，以及對表演藝術有興趣的學生就讀。

事隔10年，稻江退場轉型長照法人，曾讀稻江的王大陸因逃兵役再登上新聞，卻變成社會新聞人物，讓校友感到意外錯愕。王大陸是否畢業？引人注目，前稻江代理校長、現任稻江長照法人副執行長洪大安說，經查學籍資料，王大陸未畢業。