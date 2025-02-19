快訊

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

尼爾蓋曼性醜聞：英國故事大師被控性侵施虐

92年前祖輩土地變河道 他爭1／157浮覆地所有權贏了！

王大陸涉假造病歷躲兵役 稻江畢業沒？校方給了這答案

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
藝人王大陸（左）2015年12月12日，當時就讀表演藝術系大一，因演出電影「我的少女時代」暴紅，校方邀請返校參加校慶表揚。記者魯永明／翻攝
藝人王大陸（左）2015年12月12日，當時就讀表演藝術系大一，因演出電影「我的少女時代」暴紅，校方邀請返校參加校慶表揚。記者魯永明／翻攝

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，昨遭檢警搜索約談，依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，15萬元交保。王10年前就讀目前已退場的嘉義縣稻江科技暨管理學院，當時受邀返校參加校慶接受校長表揚，王大陸是否稻江畢業校友，引人注目；前稻江代理校長、現任稻江長照法人副執行長洪大安說，經查學籍資料，王大陸未畢業。

稻江說，王大陸2015年12月12日，當時就讀表演藝術系大一，因演出電影「我的少女時代」暴紅，校方邀請返校參加校慶，當時典禮現場冠蓋雲集，包括董事長陳璽安、前國大議長陳金讓等貴賓與會。典禮中，當時校長張淑中頒發「在校生特別表現獎」，表彰王大陸在演藝事業成就，典禮結束，王大陸未受訪「快閃」，搭車離去。

當時張淑中說，這學期課程，王大陸演藝事業忙碌缺課，經紀人有來辦理請假手續，王大陸演藝事業非常忙，與其父母私下有談過，未來王大陸演藝空檔時，會規畫他在位於台北市稻江推廣中心，讓他就近上課。

稻江當時為因應少子化，對私立大學招生衝擊，藉王大陸戲劇上傑出表現，校慶返校頒獎表揚，吸引追星學生，以及對表演藝術有興趣的學生就讀。

事隔10年，稻江退場轉型長照法人，曾讀稻江的王大陸因逃兵役再登上新聞，卻變成社會新聞人物，讓校友感到意外錯愕。王大陸是否畢業？引人注目，前稻江代理校長、現任稻江長照法人副執行長洪大安說，經查學籍資料，王大陸未畢業。

兵役 王大陸

延伸閱讀

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

已達緩徵年限…王大陸限制出境 下月服替代役

涉假造病歷躲兵役 王大陸15萬交保

不只王大陸躲兵役！建中台大醫26歲學霸遭逮 曾獲國際化奧金牌

相關新聞

王大陸涉假造病歷躲兵役 稻江畢業沒？校方給了這答案

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，昨遭檢警搜索約談，依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，15萬元交保。王10年前就讀目前...

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

藝人王大陸涉嫌透過偽造醫療證明逃避兵役，於昨日遭檢警搜索並拘提。此事件引發社會對役男逃避兵役手段的關注。部分役男因不願服...

已達緩徵年限…王大陸限制出境 下月服替代役

藝人王大陸涉嫌逃避兵役，台北市兵役局昨表示，王大陸尚未申請體檢複檢，是否使用假病歷無法得知，不過二○一一年參加徵兵檢查時...

涉假造病歷躲兵役 王大陸15萬交保

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，檢警昨兵分十四路搜索，約談，帶回不法仲介業者及王大陸等涉逃避兵役的役男共十二人。王大陸...

不只王大陸躲兵役！建中台大醫26歲學霸遭逮 曾獲國際化奧金牌

藝人王大陸為逃避兵役找犯罪集團偽造病歷，新北檢今天指揮刑事局逮捕王大陸等11人，複訊後王大陸以15萬元交保。據了解其他涉...

王大陸涉裝心臟疾病逃兵役 醫：武功高強、演技一流

33歲藝人王大陸涉嫌以假病歷，假裝心臟問題逃避兵役。不過心臟科醫師直言，「我也覺得很奇怪，怎麼有辦法用騙的」，兵役檢查須經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。