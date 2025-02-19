王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

藝人王大陸涉嫌透過偽造醫療證明逃避兵役，於昨日遭檢警搜索並拘提。此事件引發社會對役男逃避兵役手段的關注。部分役男因不願服役而衍生出各種逃避兵役的方法。其中之一便是利用BMI值，透過減重或增重來達到免役或替代役的標準。不過，若採用過於極端的方法，極可能對健康造成嚴重影響，甚至危及生命。

25歲張姓男子受訪時表示，當年役男體檢時他的體重僅差過輕標準3公斤，若能成功減重達標，即可免服長期兵役。他坦言，自己認為當兵是浪費時間，既然離標準僅有一步之遙，便決定採取脫水的方式來達成目標。

張姓男子透露：「我在一周內成功減了5公斤，最終得以以補充兵身分服役12天，省去了4個月的義務役。」他表示，自己一開始大量喝水，隨著體檢日期逼近，則在前三天急速減少飲水量，透過排尿和流汗盡可能將體內水分排出，最終順利達標。

針對役男為逃避兵役而採用脫水減重，杜姓健身教練指出，脫水確實能在短時間內降低體重，健美選手也在比賽前常利用此方法讓肌肉更為明顯，但這種做法仍存在風險。杜姓教練說：「人體中水分占了很大比率，透過脫水的方式確實可以讓體重短期內下降，通常一周能減2到5公斤不等，成果因人而異。」他同時提醒，長期或過度脫水可能導致電解質失衡、頭暈、噁心、嘔吐及肌肉痙攣，嚴重時甚至可能造成昏迷或死亡。

杜姓教練也強調，脫水帶來的減重效果僅屬暫時性，一旦恢復正常飲食，體重便會迅速回升。此外，頻繁使用此法對腎臟及心血管系統的負擔極大，嚴重者可能會造成永久性損害。

除了脫水減重外，坊間還流傳其他各種避服兵役的方法，如故意攝取過量咖啡因導致心跳加速、長期熬夜以製造健康問題，甚至有極端案例利用自殘來獲取免役資格。根據「妨害兵役治罪條例」規定，役齡男子若意圖逃避徵兵，並藉由毀傷身體或其他方式變更體位者，最高可處五年以下有期徒刑。

伴隨台灣兵役制度的調整，未來役期將延長至一年，類似規避兵役的行為是否會更加普遍，仍值得社會持續關注。