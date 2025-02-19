涉假造病歷躲兵役 王大陸15萬交保

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，檢警昨兵分十四路搜索，約談，帶回不法仲介業者及王大陸等涉逃避兵役的役男共十二人。王大陸經移送新北地檢署，複訊後依涉犯妨害兵役治罪條例及偽造文書罪，以十五萬元交保。

據了解，檢警原鎖定陳姓主嫌為首的逃避兵役不法集團，意外發現王大陸也是該集團客戶之一。由於台北市委託辦理役男體檢的醫療院所，僅市立聯合醫院各院區、萬芳醫院及三總松山分院；複檢醫院只有三總、台大和榮總三大醫院，檢方不排除有醫師與集團掛勾，正循線深入追查。

新北檢昨天指揮刑事局偵二大隊、永和警分局前往台北、新北、桃園、台中等地搜索，其中包括王大陸北市復興南路住處。

十二名被告中有三名業者、九名役男，複訊後各以五到十五萬元交保，以王大陸十五萬元最高；王大陸交保後，面對媒體人牆重重包圍，一度找不到停在路旁保姆車，神色頗凝重。

依現有兵役體位標準，分為常備役體位、替代役體位及免役體位；另有因手術或受傷等原因，尚須接受治療屬「體位未定」者，將依體位區分標準於屆滿六個月或一年後再複檢一次，重新判定體位。

依規定，免役體位對於役男罹患各種內外科疾病的判定都有明確標準，因此檢警不排除有深知背後巧門的人士在幕後出謀畫策，使有意不想當兵役男得以裝病，騙取診斷證明或病歷逃避兵役，甚至配合偽造不實醫療紀錄。

辦案人員指出，一般民眾透過類似不法集團，偽造不實病歷規避當兵，行情價約為十到廿萬元，王大陸因是知名藝人，價碼自然水漲船高，據悉代價高達百萬。

該集團另涉替一名廿六歲方姓男子逃避兵役，方男二○一七年就讀建國中學時，曾參加國際化學奧林匹亞競賽榮獲金牌，建中畢業後考上台大醫學系，是典型學霸，曾在臉書開設粉絲專頁，標榜「全台唯一化奧班」，開課教授高中化學及售賣化學講義。