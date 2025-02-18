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不只王大陸躲兵役！建中台大醫26歲學霸遭逮 曾獲國際化奧金牌

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元交保。記者陳正興／攝影
藝人王大陸涉犯妨害兵役治罪條例，檢察官諭令以15萬元交保。記者陳正興／攝影

藝人王大陸為逃避兵役找犯罪集團偽造病歷，新北檢今天指揮刑事局逮捕王大陸等11人，複訊後王大陸以15萬元交保。據了解其他涉案的人員中，還有曾就讀建中台大，並曾獲國際化學奧林匹亞競賽金牌的26歲方姓男子，複訊後則以10萬元交保。

據了解，26歲方姓男子2017年就讀建中時，參加第49屆國際化學奧林匹亞競賽獲得金牌，建中畢業後考上台大醫學系，可以說是不折不扣的學霸。熱愛化學的方男3年多前自台大畢業後在臉書開設粉絲專頁，並在網路開課教授高中化學，還售賣化學講義，並標榜「全台唯一化奧班」。

檢警日前逮捕陳男為首的犯罪集團，陳男等人標榜花錢就可以輕鬆躲過兵役，對外大肆招攬欲躲兵役的役男。接著再傳授如何裝病及偽造內科病歷方式躲過兵役。新北檢獲報後今天指揮刑事局及永和分局兵分11路，逮捕8名涉嫌逃避兵役的役男及3名犯罪集團嫌犯。

兵役 台大 奧林匹亞 學霸 建中 役男 王大陸

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