聽新聞
0:00 / 0:00
不只王大陸躲兵役！建中台大醫26歲學霸遭逮 曾獲國際化奧金牌
藝人王大陸為逃避兵役找犯罪集團偽造病歷，新北檢今天指揮刑事局逮捕王大陸等11人，複訊後王大陸以15萬元交保。據了解其他涉案的人員中，還有曾就讀建中、台大，並曾獲國際化學奧林匹亞競賽金牌的26歲方姓男子，複訊後則以10萬元交保。
據了解，26歲方姓男子2017年就讀建中時，參加第49屆國際化學奧林匹亞競賽獲得金牌，建中畢業後考上台大醫學系，可以說是不折不扣的學霸。熱愛化學的方男3年多前自台大畢業後在臉書開設粉絲專頁，並在網路開課教授高中化學，還售賣化學講義，並標榜「全台唯一化奧班」。
檢警日前逮捕陳男為首的犯罪集團，陳男等人標榜花錢就可以輕鬆躲過兵役，對外大肆招攬欲躲兵役的役男。接著再傳授如何裝病及偽造內科病歷方式躲過兵役。新北檢獲報後今天指揮刑事局及永和分局兵分11路，逮捕8名涉嫌逃避兵役的役男及3名犯罪集團嫌犯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言