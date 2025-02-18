王大陸涉裝病逃兵 醫：確診心臟病得靠儀器 難用騙的

33藝人王大陸涉嫌以假病歷，假裝心臟問題逃避兵役。不過心臟科醫師直言，「我也覺得很奇怪，怎麼有辦法用騙的」，兵役檢查須經特殊心電圖或超音波，確認心臟有無結構或瓣膜異常、心律不整等狀況，加上需要透過複檢等兩道程序，難靠病人主述，也無法透過藥物干擾心電圖，認為此案疑點重重。

媒體報導，王大陸為了逃避兵役，私下找專門集團幫忙「操作」，並豪砸100萬元台幣，在集團幫忙下，假裝身體出現心臟問題，騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役。新北檢指揮刑事局偵二大隊、新北市永和警分局調查妨害兵役案件，今上午將他帶回調查，稍早王大陸快閃移送新北地檢署，複訊後依涉犯妨害兵役治罪條例以15萬元交保。

「我也覺得很奇怪，怎麼有辦法用騙的」開業心臟科醫師劉中平說，心臟科要做的檢查非常嚴謹，得藉由特殊心電圖或超音波，才能發現心臟是否有異常，如心臟破洞、心律不整、瓣膜脫垂等，無法靠患者的一面之辭而確診，也沒有辦法透過服用藥物干擾心電圖結果。

劉中平說，如果服藥後出現「心跳過快」來佯裝「心悸」，檢查儀器是有辦法分別的，單純心悸與藥物副作用心跳過快是完全不同的狀況，也呼籲民眾別輕易嘗試。他認為，假裝心臟出問題，騙到診斷證明一事「非常奇怪」，也不太可能。

劉中平說，通常可免役的疾病，包括心臟或天生關節畸形、長短腳等骨科疾病，但依照他的觀察，自認可以免役的役男來診評估，通常有95%以上無法符合免疫標準，加上一般兵役判定其實要經過兩道關卡，第一關在醫療院所判定免疫的話，會取得初判檢查表和診斷書，接著是到指定醫療院所複驗，兩道關卡要突破都有難度，得釐清王大陸是如何突破體檢關卡，且是在哪一關被突破的。

內政部「役男體檢作業程序」指出，役男各科檢查項目包括身高、體重、體格指標值（BMI）計算、血壓、脈搏等物理檢查等，各科檢查由專科或相關科別醫師執行檢查；精神科部分應由精神科專科醫師檢查，其檢查程序應列於各科檢查之後，使施檢者能得各種檢查紀錄報告以供參考，必要時進一步安排專科檢查。