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王大陸15萬交保現身！難抵媒體人牆 找不到保姆車臭臉

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，新北地檢署複訊後以15萬元交保，離去時他遭重重媒體人牆包圍，疑似因找不到保姆車而臉臭。記者陳正興／攝影
藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，新北地檢署複訊後以15萬元交保，離去時他遭重重媒體人牆包圍，疑似因找不到保姆車而臉臭。記者陳正興／攝影

藝人王大陸涉嫌以不實病歷逃避兵役，今遭檢警搜索、約談，帶回仲介集團人員及王大陸等涉逃避兵役的役男共10人。稍早王大陸移送新北地檢署複訊後，依涉犯妨害兵役治罪條例以15萬元交保，離去時他遭重重媒體人牆包圍，疑似因找不到保姆車臉色相當難看。

新北檢今指揮刑事局偵二大隊、新北市永和警分局偵辦此件妨害兵役案件，今天上午搜索王大陸的台北市大安區復興南路住處，拘提他帶回調查，全案拘提仲介集團人員3人、涉嫌逃避兵役役男7人。

外傳王大陸等役男為逃避兵役，涉嫌以百萬高價找上專業集團，裝病騙得不實的疾病診斷證明，正常人行情約10到20萬元不等，但王大陸為知名藝人，因此不法集團疑似開出百萬高價，但王依然同意，配合該集團偽造不實醫療診斷病歷逃避兵役。

兵役 王大陸

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