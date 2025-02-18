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王大陸偽造病歷逃兵役…男收費數百萬勾結醫師？仲介上月落網
陳姓男子涉嫌協助仲介藝人王大陸等役男，以偽造病歷逃避兵役，上月落網，警方查出向每人收費數十至數百萬元，今搜索拘提陳旗下3名仲介、王大陸等8名涉逃避兵役役男，依妨害兵役治罪條例移送，並追查該仲介集團是否勾結醫師。
據調查，陳姓男子以偽造病歷協助役男，將常備役體位變更為免役體位，向每人收費數十至數百萬元，上月被新北市永和警分局查獲，檢方聲押禁見獲准；檢警調閱病歷資料，清查共犯及役男，發現演出電影「我的少女時代」走紅的王大陸涉逃避兵役。
新北地檢署今指揮永和分局、刑事局偵二大隊等單位，在台北、新北、桃園、台中市等地搜索，拘提陳旗下3名仲介及8名役男，查扣手機等證物，王於北市大安區復興南路住處被拘提，警詢後移送新北檢訊問。
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