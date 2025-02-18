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影／王大陸涉嫌逃兵役 閃兵下場超慘？！

聯合報／ 記者蔣宗裕張善寧黃奕勳／台北即時報導
藝人王大陸傳出他因涉嫌妨害兵役遭檢警約談。資料畫面
藝人王大陸傳出他因涉嫌妨害兵役遭檢警約談。資料畫面

33歲藝人王大陸涉嫌以假病歷逃避兵役，18日遭到檢警搜索、約談，引發關注。聯合報數位版《法律快譯通》專欄作者何祥裕指出，「閃兵」案例時有所聞，依據《妨害兵役治罪條例》羅列的七種役男逃兵行為，不外乎想辦法免役、搞消失兩大類型。

常見的逃避兵役手法中，不乏在體檢前刻意增胖、減重，意圖使BMI值超標達免役標準。

另外，18至36歲的役男刻意隱匿不報、不實申報，或是頻繁更換戶籍，規避兵籍調查，徵兵檢查無故不到，甚至未經核准出境，或是核准出境屆期未歸等逃避兵役，最高可處五年以下有期徒刑。

過去曾有父母拒簽徵集令，滯留中國大陸的役男又辯稱沒收到通知，結果被法院判刑4個月緩刑，易科罰金3萬元。

更有甚者，以觀光名義出國，刻意滯留海外遭到通緝，直到除役年齡，持外國護照返台入境，儘管主動投案，仍被判處6個月徒刑緩刑，易科罰金30萬元，並提供240小時義務勞務。

更多生活法律常識，歡迎訂閱聯合報數位版《法律快譯通》

兵役 王大陸

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