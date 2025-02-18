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逃兵仔不只王大陸！內政部清查5年內80個案涉不法 最慘後果曝光

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
王大陸。記者沈昱嘉／攝影
王大陸。記者沈昱嘉／攝影

台灣男星王大陸等人驚傳涉嫌逃避兵役遭到逮捕、偵訊，內政部役政司稱，本案由檢方偵查中，不便回應，會全力配合司法單位調查；另外，役政司先前也主動清查是否有役男以不法方式逃兵，發現約80個案例具備共通性涉嫌不法，已主動移送司法單位偵查，若屬實，最重可處5年以下有期徒刑。

內政部指出，役男體檢的體位判定攸關是否服役及應服的役別，為建立兵役體位判定公信力，因此會同國防部、衛福部及各專科醫學會設置役男體位審查會，審查役男體位，這是長久以來的機制。

內政部續指，為維護兵役公平，因此主動清查發現有部分役男徵兵檢查異常，此類無病史，卻突然罹患該疾病，顯有可疑之處；同時亦接獲檢舉及縣市政府提供意圖使役男以不法方式逃避兵役的資料，經清查計約80個案例具備共通性涉嫌不法。

內政部說明，此次針對上述申請複檢改判體位案件，為去年底役男體位審查會發現案例，在綜整縣市政府提供網路情資及民眾檢舉資料後，為求慎重，也回溯2020年至2024年役男體複檢歷程等相關資料，移送司法單位偵查。

內政部提醒，意圖避免徵兵處理，毀傷身體或以其他方法變更體位者，及意圖妨害兵役、煽惑他人避免徵集、召集，依「妨害兵役治罪條例」第3條及第13條可處5年以下有期徒刑；內政部重申發現有疑似不法，將主動移送法辦，切莫以身試法。

役政司先前主動清查是否有役男以不法方式逃兵，發現約80個案例具備共通性涉嫌不法，將主動移送法辦，最重可處可處5年以下有期徒刑。圖／內政部提供
役政司先前主動清查是否有役男以不法方式逃兵，發現約80個案例具備共通性涉嫌不法，將主動移送法辦，最重可處可處5年以下有期徒刑。圖／內政部提供

內政部 兵役 王大陸

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