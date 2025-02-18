王大陸傳出被拘提 網友盛讚許光漢正值巔峰低調服役

33歲藝人王大陸傳出逃兵役，涉嫌妨害兵役被警方拘提，將移送至新北地檢署複訊。不少網友聯想到年紀相仿、同樣享有高人氣卻低調當兵的藝人許光漢。PTT有網友將兩人做比較，發問「誰才是真男神？」許光漢獲得一面倒的好評。

王大陸的維基百科稍早增列被刑事局調查一事。PTT八卦版網友發文表示，1991年5月29日出生的王大陸33歲，1990年10月31日出生的許光漢34歲，「兩個都要當1年的兵，不是4個月的，1個進去當替代役、1個逃兵被抓，大家覺得誰比較帥，誰才是真男神？有沒有卦呢？ 」

網友表示，「許光漢雖然是當替代役，但是在最紅時進去」、「許當紅去服兵役不容易啊」、「許光漢正當紅的時候偷偷去當兵欸，光這點就respect啦」、「許光漢正值巔峰，低調服役去，棒棒」、「許光漢預計8月退伍，市場也從內地轉向日韓，出來要繼續紅沒有問題」、「韓國市場就是要當兵，台灣逃兵傳過去很丟臉」、「許光漢這兩年紅多了，都乖乖進去了」、「光漢至少有當替代役啊」。

許光漢去年8月被目擊出現在成功嶺，當時經紀公司證實「服役中」，預計今年8月19日退伍。