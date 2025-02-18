王大陸逃兵役 兵役局：超過緩徵年限排下月入伍

33歲王大陸傳出逃兵被捕，檢方今（18）日發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，目前正在偵訊中。據了解，王大陸今年底已經超過33歲的緩徵年限，北市兵役局有將王限制出境，並列今年3月梯次，王想要申請複檢，公所尚未收到申請。

北市兵役局副局長林春來表示，依照兵役法規定，緩徵年限為33歲，王大陸年底就超過這個年齡，因王大陸屬於高年次，兵役局已將其限制出境，並有列入最近梯次要徵集王去當兵，不過3月份的梯次公文還沒有來。

至於傳出王大陸涉嫌逃兵被捕，林春來說，應該是王大陸體檢要申請複檢，不過公所還沒有收到王大陸的體檢複檢申請，不過如果王大陸三月徵集梯次到仍未入伍，就會依照違反兵役法移送法辦。

林春來說，高年次的役男，的確比較少會主動來問何時當兵，不過現在兵役局都有系統列管，不會有漏掉的問題，高年紀役男有沒有服兵役，每年都會去檢查。