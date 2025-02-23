醫中門診設限惹議 健保署：屬合理

衛福部健保署祭出醫院個別總額，要求醫學中心營收門診占比低於百分五十五，引發反彈。健保署長石崇良公布醫院門診占率，從民國一○八年至一一二年成長百分之一點六，醫學中心為百分之五十四點五，以台北區最高。社區醫療協會理事長朱益宏表示，醫學中心應發展急重症醫療，減少輕症門診比率。

石崇良昨天在「健保三十永續研討會」指出，區域醫院門診占率為百分之五十六，醫學中心應低於區域醫院，健保署要求醫學中心門診占率低於百分之五十五，實屬合理。

攤開各級醫院健保門診申報明細，從一○三至一一二年，門診就醫人次提升一成九，與醫師收入相關的診察費提升三成六，但檢驗檢查費成長六成五，石崇良表示，「雖然人口老化讓檢驗檢查需求增加，但如此高成長是否合理，有待檢視」。

朱益宏表示，健保自民國八十四年開辦以來，區域醫院家數從五六八家減少至三五二家，幾乎減半，且分配到的醫療資源比率降低，醫療費用占率從百分之廿三點五四，降至百分之十七點五六，醫學中心醫療費用占率持平，區域醫院則持續增加。

「大醫院抓著輕症不下放，會讓大醫院愈來愈大，小醫院愈來愈小。」朱益宏表示，醫學中心門診點數占總體申報點數比率，已從民國九十一年的百分之四十六點一一，成長至去年的百分之五十五點○五，政府除提出醫院個別總額，有助落實分級醫療外，也應強化醫院評鑑。

第二季全台實施醫院前瞻式預算，即醫院小總額。石崇良表示，健保署將持續監測不當轉診，如發現醫院不當轉診，將以該區平均點值支付，透過限制收入，避免醫院拒收患者；另搭配醫療網規畫，給予位處偏鄉、離島、資源不足地區且具急救責任的燈塔型地區醫院，給予基本營運保障。