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觀察站／為健保續命 政府要拿出魄力

聯合報／ 本報記者林琮恩
全民健保是台灣最重要的社會安全工程，3月1日就是開辦30年。本報資料照片
全民健保是台灣最重要的社會安全工程，3月1日就是開辦30年。本報資料照片

全民健保是台灣最重要的社會安全工程，三月一日就是開辦卅年，從籌備處時期到歷任衛生署、健保局官員連兩日齊聚「健保卅永續研討會」，才過而立之年，健保能否撐過下一個十年，開辦元老憂心大於樂觀。但專家只能提供建言，且不能只靠衛福部，政府如何出招，各界都在觀望。

賴清德總統出席致詞，把台灣醫療制度再次登上國際評比首位當作重點，彷彿對國內健保困境視而不見。最近急診壅塞，使長期存在分級醫療失衡、醫護待遇血汗更無可迴避。從現任衛福部官員到總統府健康台灣召集人陳志鴻皆把矛頭指向分級醫療，提及開辦之初，許多大醫院院長聯名拒絕強制分級醫療。

但健保法第四十三條規定，不經轉診至醫學中心就醫，應自付百分之五十費用。當時衛生署在各界壓力下，被迫取消，但健保法明文規定，轉動分級醫療大門最有效的方法掌握在行政單位手裡。難怪連前監委黃煌雄要說，政府應拿出改革魄力，展現堅定政治意志力，要解決問題並不困難。

專家從第二層健保到各項收入制度改革，想方設法謀健保財源，但政府擔心民意反彈，不敢調漲健保費率，健保財務捉襟見肘，只能東挖西補。民間拍攝健保紀錄片中，時任衛生署長張博雅在全台舉行一千四百餘次健保說明會，而健保從立法到開辦，只花費數月，展現執政者魄力，還有願意與民眾溝通的決心。

人口結構變遷，健保困境持續造成人民健康損失，預期壽命落後鄰國，身為首位醫師總統，賴總統不應迴避，把民眾健康視為要務，用心改革健保，健保永續是國家穩定的基石。

健保 分級醫療 衛生署

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