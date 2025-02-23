奇美院長：醫療院所分4級太破碎

衛福部將急診壅塞、醫護出走等問題，指向分級醫療未落實。奇美醫院院長林宏榮表示，台灣各級醫療院所分為基層診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心四層級，病人得到的照顧反而破碎化、不連續，建議分級醫療應有完整的區域醫療網，讓病人獲得連續性照護。

台大院長吳明賢則表示，日本分級醫療體系被世界衛生組織評為世界第一，僅把醫療機構分成三類，病床超過廿床為「病院」，低於廿床為「一般診所」，另獨立出「齒科」，民眾就醫時，雖可直接至醫院就醫，但必須多付「擇院費」，要指定醫院也必須支付「選定療養費」，民眾多遵從就近診療原則，值得借鏡。

總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，健保實施初期，政府原本要延續公保的分級轉診機制，但許多大醫院院長聯名反對，當時的衛生署在各界壓力下，被迫取消，「現在急診癱瘓，醫護人員離開醫院，沒有推動轉診制度、分級醫療是原因之一」。

但林宏榮表示，「分級醫療要有完整的區域醫療網。」台灣各級醫療院所分為基層診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心四層級，應分為醫院、診所二層級即可，由醫學中心領導，強化區域內上轉、下轉機制，同時透過論人計酬支付方式，讓醫院負擔病人整體醫療照護，給予一定點數，可望讓病人獲得連續性照護。

林宏榮以奇美醫院所在南區為例，雖有奇美、成大兩家醫學中心，區域北端則有台大雲林分院、大林慈濟二家準醫學中心，但從雲林到台南，距離超過一百公里。知名管理學家彼得・杜拉克曾說，「民眾認為五十公里以外的醫院，就跟自己沒有關係」，他認為重要的是如何在區域形成轉診體系，照顧好病人。

衛福部長邱泰源說，區域醫療照護確實是民眾所需，由社區醫療基層醫師形成第一道防線，讓家庭醫師進行整體性照顧，中小型醫院執行長照、療養等需求，醫學中心、區域醫院則扮演急救責任醫院角色，未來若讓區域醫療網自我管理健保財務，醫院就會強化健康促進，漸少醫療資源消耗，也會形成自然的雙向轉診。