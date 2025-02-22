分級醫療失衡 健保署秀數據：醫學中心門診占率達54.5%

健保實施30年，分級醫療失衡被專家批評是造成急診壅塞、醫護出走原因。衛福部健保署提出醫院個別總額，盼解決亂象，署長石崇良表示，健保醫院總額門診醫療點數占率，民國108年為55.6%，112年為56.5％，成長1.6%，細分各醫院層級，醫學中心門診占率為54.5%，且以台北區最高，各層級醫院門診申報中，以檢驗檢查成長率最快。

石崇良表示，區域醫院門診占率為56%，醫學中心門診占率理應低於區域醫院，但目前為54.5%，健保署要求醫學中心門診占率低於55%，實屬合理；攤開各級醫院健保門診申報明細，103至112年，門診就醫人次提升19%，其中與醫師收入相關的診察費提升36%，成長最高的是檢驗檢查費，比率達65%，「雖然人口老化會讓檢驗檢查需求增加，但如此高成長是否合理，有待檢視。」

健保署推動個別醫院前瞻式預算，台北區於第二季實施，其餘各區第一季已開始實施。石崇良表示，健保署將持續監測不當轉診情況，如發現醫院發生不當轉診，將不保障基期收入，以該區平均點值支付，透過限制收入，避免醫院拒收患者。另，搭配醫療網規畫，健保署給予位處偏鄉、離島、資源不足地區且具急救責任的燈塔行地區醫院，給予基本營運保障。

社區醫療協會理事長朱益宏表示，民國84年健保開辦以來，區域醫院家數已從568家減少至352家，數目幾乎減半，且分配到的醫療資源比率降低，醫療費用占率從23.54%下降至17.56%，醫學中心醫療費用占率持平，區域醫院則持續增加。

「大醫院抓著輕症不下放，會讓大醫院愈來愈大，小醫院愈來愈小。」朱益宏表示，醫學中心門診點數占總體申報點數比率，已從民國91年46.11%，成長至113年55.05%，政府除提出醫院個別總額，有助落實分級醫療外，也應該強化醫院評鑑，讓各級醫院做該做的事，醫學中心應發展急重症醫療，減少輕症門診比率。