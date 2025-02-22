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顧病人不如賣屋？護師公會：15%離職護理師轉房仲等職

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師公會全聯會紀淑靜表示，護理師空缺率逐年攀升，許多年輕醫師至診所、長照機構就職，高達15%離職護理師轉行去當房屋、保險仲介。記者曾原信／攝影
護理師公會全聯會紀淑靜表示，護理師空缺率逐年攀升，許多年輕醫師至診所、長照機構就職，高達15%離職護理師轉行去當房屋、保險仲介。記者曾原信／攝影

急診壅塞幾乎成為國內醫療常態，護理師離開執業現場，病床被迫關床是背後主因。護理師公會全聯會理事長紀淑靜表示，護理人員淨增加人數逐年下降，由於工作繁重、給付又低，護理師「避重就輕」，不願投入急重症科別，護理師空缺率逐年攀升，高達15%離職護理師轉行去當房屋、保險仲介。

紀淑靜說，診所護理師不須輪班，假日可休息，工作壓力較小，據統計，有30%護理師從醫院離職，轉往健保診所任職，25%護理師轉往工作壓力更低、薪資更佳的自費診所，如婦產科、醫美診所等；長照機構隨高齡社會需求增加，帶動人力需求，吸引部分護理師轉職，「也有護理師轉往澳洲、歐美國家任職，薪水是台灣5倍。」

年輕護理師不再相信「功德說」，紀淑靜表示，Z世代護理師不僅看薪資，更重視工作與生活的平衡，為提供更彈性工作安排，減少輪班次數，讓護理師兼顧生活品質，建議政府推動三班護病比，並將護佐納入照護團隊，協助處理基本照護工作，減輕護理師工作負擔，並編列公務預算，建立多元方式改善護理困境，導入護理友善職場、推動住院整合照護模式等。

「健保支付應合理反映護理專業價值，住院護理費及居家護理費被長期低估，導致護理人員薪資成長緩慢，勞務付出與所得不成比率。」紀淑靜表示，政府應保障健保點值每點0.9元以上，並確保用於護理人員薪資提升，建立監督與評估機制，確保資源合理運用，讓醫院管理者可相對提撥一定經費投資留任護理人員。

保障健保點值 護理師

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