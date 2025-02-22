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台ICU密度全球第一 黃勝堅：臨終風氣不改再多病房都不夠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市聯醫前總院長黃勝堅表示，加護病房是救命的地方，不應是製造痛苦的最大生產線，更不應是往生室的前哨站。 圖／取自黃勝堅演講簡報。
北市聯醫前總院長黃勝堅表示，加護病房是救命的地方，不應是製造痛苦的最大生產線，更不應是往生室的前哨站。 圖／取自黃勝堅演講簡報。

國內急診壅塞，背後原因是醫護出走、病房關床。北市聯醫前總院長黃勝堅表示，國內民眾及醫師對死亡議題不重視，病人最後一程在醫院的比率增加，台灣加護病房密度高居全球第一，仍一床難求，國內預立醫療諮商（ACP）的利用率不及1.5%，若臨終照顧風氣不改善，病房持續「照顧死亡」，開再多加護病房、安寧病房都不夠用。

黃勝堅表示，避免「無效醫療」，尤其是死亡前的無效醫療，醫院不該是生命末期照護的主要場所，台灣總死亡人數上升，民眾自然死場所，在醫療機構愈來愈多，已在2012年與在自宅死亡比率出現交叉，近年來在醫療機構死亡者增加1萬9030人，在自宅死亡者則減少8907人。

「醫院如果是生命末期照護主要場所，急診加護病房將人滿為患，醫病關係將會惡化，讓醫護流失更嚴重。」黃勝堅表示，醫療進步，過去送醫三天會過世的病人，如今送至加護病房還能存活三個月，但救命資源不該拿來延長死亡過程，加護病房不該成為製造痛苦的地方，否則將排擠救命機會。

去年死亡人數20萬人，預計2050年達31萬人，黃勝堅提醒，醫院不該是生命末期最後的照顧場所，若大家對死亡議題不重視，救命資源用來延長死亡，「死亡人數將超過預測值。」

民眾經過預立醫療諮商，簽署預立醫療決定，可決定自身臨終醫療方式，減少無效的維生醫療，不過，民眾必須自費3000元，簽署率低迷，不及1%。衛福部健保署給付特定資格住院病人，免費接受預立醫療諮商，但黃勝堅秀出數據，截至去年7月1日，符合資格的病人僅1.5%使用這項資源。

「政府不應設下門檻，讓窮人失去接受預立醫療諮商機會。」黃勝堅建議，衛福部應取消住院病人才能免費諮商的限制，若逐年投資，最大贏家會是全民，可降低無效醫療比率，同時透過居家醫療，讓照護場域回到家中，即可減少門急診病人住院量，呼籲健保署擴增居家醫療給付，以失能老人為目標對象。

衛福部長邱泰源表示，ACP是了解民眾需求重要管道，建立符合民眾需求的醫療體系，是政府與醫界共同責任，不過，ACP執行率低最大原因就是費用問題，讓民眾卻步，以健保補助民眾使用ACP，最有機會克服困難，將設法逐步擴大給付對象。

不過，健保署長石崇良說，健保給付以生產、疾病治療為主，過去共擬會討論預立醫療諮商給付時，已有專家提出，給付ACP恐違背健保原則，盼以公務預算處理，後續才把免費ACP治療限制在住院，未來若要開放非住院病人免費諮商，建議考慮以公務預算為財源。

北市聯醫前總院長黃勝堅表示，國內民眾及醫師對死亡議題不重視，若臨終照顧風氣再不改善，病房持續用來「照顧死亡」，開再多加護病房、安寧病房都不夠用。記者曾原信／攝影
北市聯醫前總院長黃勝堅表示，國內民眾及醫師對死亡議題不重視，若臨終照顧風氣再不改善，病房持續用來「照顧死亡」，開再多加護病房、安寧病房都不夠用。記者曾原信／攝影

健保署 加護病房 死亡

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