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健保30年 吳明賢：學習日本面對高齡化社會

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
健保30年永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢談分級醫療。記者曾原信／攝影
健保30年永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢談分級醫療。記者曾原信／攝影

由台大公共衛生學院與台北政經學院基金會、台灣研究基金會以及台灣健康保險學會主辦之健保30永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢就分級醫療分享經驗，吳明賢表示，台灣的醫療支出佔GDP比例不足僅6.6%，若參考同樣面臨少子化、高齡化的日本，則高達11.1%，吳明賢建議，該增加健保投資，以及調高急重難給付等等。

吳明賢指出，台灣步入高齡社會及新醫療科技的投入，導致醫療花費增長，但總額制卻「以最少的錢做最多的事」，大醫院的急診、重症難病給付偏低，導致醫院只能靠門診、業外及自費維持收入。

吳明賢分享，日本醫療體系被WHO認證為世界第一，並且民眾奉行就近診療原則，有效運用醫療資源。

健保30年永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢談分級醫療，吳明賢建議可參考日本經驗。記者曾原信／攝影
健保30年永續研討會上午舉行，台大醫院院長吳明賢談分級醫療，吳明賢建議可參考日本經驗。記者曾原信／攝影

健保 台大醫院 吳明賢

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