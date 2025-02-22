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新光醫副院長洪子仁籲：漲健保費率 急重難症增支付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，為讓健保永續，醫療機構不再面對高度壓力，呼籲提升補充保費、調升健保費率，充足健保大水庫，並建議調升急重難症支付，提升醫療行業對年輕世代吸引力。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，為讓健保永續，醫療機構不再面對高度壓力，呼籲提升補充保費、調升健保費率，充足健保大水庫，並建議調升急重難症支付，提升醫療行業對年輕世代吸引力。本報資料照片

健保收支不均，新藥更難納保，醫護工作環境血汗，政府採取各項措施「救健保」，寧可限制醫學中心門診量，引發醫院反彈，也不願調升保費，釀成民怨。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說，為讓健保永續、醫療機構不需再面對營運壓力，應調升健保費率，並調升急重難症支付，幫助增加醫療業對年輕世代的吸引力。

中華經濟研究院院長連賢明表示，全民健保滿意度雖高，但每調升保費費率，健保滿意度就會下滑，並引發民眾質疑健保政策，健保上路以來，三度調漲費率，二任衛福部首長李明亮、楊志良為此下台，迫使政府將力道轉向「控制支出」，此方法卻讓民眾健康、醫療品質受到影響。

「健保便利性雖高，但台灣在全球健康指標評比的排名卻不甚理想。」洪子仁說，台灣健康表現約位居全球第卅五名，在亞洲地區落後日本、新加坡與南韓，健保制度是否具有「永續性」是需要關注的核心問題。當健保資源無法有效支持高品質醫療，無論是醫護人員的待遇、新藥新技術的引進，或罕病與癌症患者的保障，皆會受到影響，降低台灣健康競爭力。

中研院經濟研究所兼任研究員羅紀琼表示，健保財務要穩健，須檢視開源、節流兩方面，在開源部分，健保署已調高民眾就醫的部分負擔，但二○二三年實際收到的部分負擔約四八一億元，僅占健保總額比率百分之六點八，與日本部分負擔占三成相比明顯偏低，顯示應再調高才符合比率。

保費 健保總額 部分負擔

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