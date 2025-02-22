新聞眼／健保初衷 政府還記得嗎

全民健保創辦精神是不讓國人「因病而貧、因貧而病」，制度推動至今卅年，本應是走向成熟穩健的制度，如今卻深陷重重困境，「健保卅周年永續研討會」昨邀請歷任衛生署首長、健保局總經理等人，場面溫馨，賴清德總統於現場逐一點出問題，卻未提出具體解方，當學者強調今年是健保改革關鍵年時，相形之下顯得諷刺。

根據統計，二○二二年民眾醫療自費占比達到百分之卅點六，顯示健保已經無法有效減輕民眾的負擔，自費占比攀升，甚至回到健保未開辦前自費比率，「因病而貧、因貧而病」的窘境恐再現，健保走了卅年，從今日的結果而論，顯然已經辜負當年許下的承諾。

賴清德致詞說，國人關心有哪些科別招不到人，長此以往若不能解決缺人問題，非民眾之福。簡單扼要整理醫療困境，這些發言像位旁觀者，看著國人的就醫帳單不斷水漲船高、健保財務面臨各種窘境、醫院營運受到龐大壓力，他僅拋出問題卻無具體解方，無疑是對全民健康的漠視。

今年起，健保署推動個別醫院總額制度，要求醫學中心門診營收上限為百分之五十五，盼降載輕症到醫學中心就醫，此項新制對於民眾就醫是否造成影響，還需觀察，但已有醫院怨聲載道，政府勢需嚴肅面對；健保若想迎接下一個卅年，需加速改革步調，才是全民之福。