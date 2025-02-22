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自費醫療比率回到健保前 北榮副院長憂：弱勢更弱勢

聯合報／ 記者林琮恩李青縈沈能元／台北報導
台北榮總副院長李偉強說，國人自費醫療比率已回到健保開辦前的水準，台灣醫療不平等加劇，城鄉差異也擴大，偏向弱勢族群更弱勢。 記者沈能元／攝影
台北榮總副院長李偉強說，國人自費醫療比率已回到健保開辦前的水準，台灣醫療不平等加劇，城鄉差異也擴大，偏向弱勢族群更弱勢。 記者沈能元／攝影

全民健保實施卅年，收支失衡，政府抑制支出，使醫院往自費發展。前監察委員黃煌雄說，有醫院自費占比逾四成，違背健保初衷；北榮副院長李偉強說，新醫療科技導入慢，許多藥品醫材不敷健保砍價退出台灣，最終導致自費項目應運而生，而健保支付制度也讓醫護陷入血汗，為求生存，國內自費診所愈來愈多。

賴清德總統昨出席「健保卅周年永續研討會」回憶，健保實施前台灣民眾常「因病而貧、因貧而病」，成為惡性循環，健保上路至今，疑慮幾乎解決，且不斷擴充涵蓋對象，實施「健保特赦」，台灣健保覆蓋率逾百分之九十八。

不過，李偉強表示，實情是健保制度實施後，醫病關係轉為消費關係，且受總額限制，新醫療科技導入速度慢，重症醫療品質受影響，加上藥品醫材不敷成本退出健保市場，病人必須自掏腰包，國人自費醫療比率已回到健保開辦前的水準，「台灣醫療不平等加劇，城鄉差異也擴大，偏向弱勢族群更弱勢。」

中華經濟研究院院長連賢明說，台灣醫療支出明顯偏低，國人預期壽命與南韓相比，已發生「死亡交叉」，從比南韓多一年，到落後南韓二年，背後原因是每調漲保費必遇民意反彈，政府只能壓制健保支出，不敢大刀闊斧改變制度，不調整費率、不進行結構改革，僅依靠政府公務預算撥補，呈現「不戰不和不守、不死不降不走」窘境，非健保永續之道，除改革收入制度外，實施結合商業保險的「第二層健保」是解方之一。

長庚大學醫醫務管理研究所教授盧瑞芬表示，第二層健保是以「健保協同商保」為基本概念的健康政策險，在既有健保制度外，額外透過病人自費，強化醫療保障，並利用健保署行政平台，降低保費成本，以達成公私部門資訊分享，幫助商保業者，估算民眾的健康風險。

健保 健保署 永續 醫材

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