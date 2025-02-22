健保30年 改革已到深水區…面臨三大挑戰

享譽全球的健保制度，今年邁入卅年，台北政經學院基金會董事長黃煌雄昨於「健保卅周年永續研討會」指出，健保改革已經進到「深水區」且正面臨「超高齡化」、「少子化」與「新科技」等三大挑戰；與會專家建議，應該朝費率調整、改善支付制度、加速新藥新科技納保三方面改革。

台北政經學院基金會董事長黃煌雄指出，超高齡化和少子化削弱健保收入，醫療機構更容易朝「自費醫療」發展，既違反健保初衷也擴大醫療不平等。記者黃義書／攝影 時任監委的黃煌雄耗時十八個月、於健保上路十七年時完成四十多萬字「全民健保總檢討報告」。如今健保邁入卅年，「健保正面臨改革關鍵時刻」黃煌雄說，超高齡化社會讓健保支出增加、少子化削弱健保收入，兩者結合造成世代不正義，使健保財務負擔成為不可承受之重，新科技使積極爭取營收的醫療院所，陷入軍備競賽，同時新藥的研發不只增加健保支出，也讓醫療機構更容易朝「自費醫療」發展，既違反健保初衷也擴大醫療不平等。

中央研究院經濟研究所兼任研究員羅紀琼說，健保改革不外乎在開源與節流，但過去改革效力有限，過去財務能夠持續支撐靠的是「強硬控管支出」，卻導致醫療生態大受影響，急重症醫護出走、醫療院所走向自費，健保總額制度未來是否有存在的必要，須嚴肅檢討。

台北榮總副院長李偉強說，台灣的醫療投資遠低於周邊國家，僅占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之六點一，醫院為競爭總額陷入賽局，面對營運困境只好發展自費，全台自費醫療診所從二○一五年的一一五七家增加到二○二三年的一六○一家，比率從約一成上升至一成三。

新光醫院副院長洪子仁表示，健保要永續需回歸「自助互助風險分擔」初衷，應「調整費率」讓高所得者承擔更多責任、「改善支付制度」讓醫護獲合理待遇、「加速新藥新科技納保」如特定疾病應專款專用，確保新療法及時納保減輕負擔。

「政府別再用不漲保費取悅民眾」醫改會董事長劉淑瓊說，政府應要幫助民眾了解醫療成本，以收取合理健保費，現在醫界因總額生態嚴峻，如今還得保證點值，形同失去總額精神，應重新盤點總額結構，訂定合理支付制度，並從分配正義、協商制度及成效課責三點著手改善。