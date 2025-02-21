健保部分負擔收入占比低 學者籲調高徵收比率

健保實施即將滿30周年，台北政經學院基金會今特別主辦「健保30永續研討會」，歷屆健保署長共襄盛舉。在健保財務收入面改革部分，中研院經濟研究所兼任研究員羅紀琼表示，應該調升部分負擔徵收比率，並且與商業保險合作增加民眾保障。

消基會前董事長及執行董事吳榮達、陽明交大醫務管理研究所教授兼所長黃心苑，與羅紀琼以「健保財務永續的關鍵因素」為題在健保30永續研討會中討論。

吳榮達表示，健保問題盤根錯節，財務有限下，若以「量入為出」的角度來看，可能會發生虧待醫療人員、報酬給付不足等狀況，進而造成護理師人才流失。若以「量出為入」來看，慾望無窮加上政策性出出，健保給付項目不斷擴充，就得要增加保費。如何在兩者平衡下形成社會共識，健保問題才有機會解套。

為解決健保財務問題，許多專家提出以商業保險補位健保，或作為「第二層健保」。羅紀琼說，商保由民間公司，以營利為目的推動，勢必要求主導性，而健保以民眾醫療需要為基礎，兩者如何合作，必須審慎規畫，以社會保險精神，設法提升誘因，讓商保業者願意加入。

羅紀琼表示，健保永續關鍵因素是財務穩健，必須由開源、節流二方面著手，提升部分負擔是可行方向之一，政府雖已收取部分負擔，近期也調升收費比率，但2023年實際收到的部分負擔費用，約481億元，僅占健保總額比率6.8%，與日本部分負擔占比30%相比，明顯偏低，應考慮調升徵收比率。

另，國際社會變遷快速，從全球化當道，近期氛圍變成保護主義盛行。羅紀琼提醒，國內產業結構因保護主義面臨變化，健保財源如何充足、穩定，並避免資源錯置，必須審慎檢視，健保總額制實施20餘年，但大餅有限「連胖子都變苗條」，政府嚴加管控支出，也對醫療生態造成影響，「應檢討是否要持續實施總額。」