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健保論質支付計畫太破碎 專家籲跨疾病別、納全台院所

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署前副署長、陽明交大公衛所助理教授蔡淑鈴表示，現行P4P制度適用醫院少，且以疾病別區過於破碎，盼效法國際，推動「包人醫療」，確保病人治療品質。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署前副署長、陽明交大公衛所助理教授蔡淑鈴表示，現行P4P制度適用醫院少，且以疾病別區過於破碎，盼效法國際，推動「包人醫療」，確保病人治療品質。記者林琮恩／攝影

健保邁入30周年，暴露支付制度結構性問題，不僅未以病人為中心，也引發醫界反彈，認為台灣醫療基礎是醫護血汗。政府雖祭出支付制度改革，包括計畫性的論質計酬（P4P），近期引發討論的醫院個別總額制等，但衛福部健保署前副署長、陽明交大公衛所助理教授蔡淑鈴表示，現行P4P制度適用醫院少，且以疾病別區過於破碎，盼效法國際，推動「包人醫療」，確保病人治療品質。

蔡淑鈴表示，台灣已是超高齡社會，許多長者多重慢性病纏身，現行P4P制度卻不利多重慢性病照護，健保署推動的各項P4P計畫過於破碎，都是以疾病別作為分類基礎，例如慢性腎病、糖尿病等論質支付計畫等，且這些計畫只在簽約醫療院所執行，未涵蓋所有醫療院所，病人若從醫院轉至診所就醫，服務連續性會受影響，「只鼓勵到品質，沒鼓勵到醫療服務連續性、協調性。」

除應簡化行政流程，讓醫療院所從自願加入改為全面加入，蔡淑鈴也建議，應該以病人為中心，推動包人醫療給付模式，由單一系統負責，優先考慮家醫群或醫院，一年給付一次，鼓勵提供醫療的單位，對病人進行整合性照護，並依照治療成果，若病人相關檢測指標達標，另給予額外支付提供財務激勵，「此舉可減少浪費、提升效率，也拉抬醫療服務的品質與價值。」

在住院支付方面，目前健保採取住院診斷關聯群支付制度（DRG），住院病患診斷、手術或處置、年齡、性別、有無合併症或併發症及出院狀況等條件，給予一定的支付點數。蔡淑鈴說，現行DRG制度只限住院期間，給予包裹式給付，未來應逐步擴大至住院前後的時間，包括病人居家治療、在社區後續追蹤，或遠距服務等，並強調服務協調性，確保病人獲得必要且適當的醫療照護。此外，針對偏鄉及小型醫院，應另行研議不同支付方式。

健保署近期推動醫院個別總額制，引發醫界反彈。蔡淑鈴表示，醫院個別總額意義是讓醫院自行承擔點值浮動，各醫院經營者為了不要弄糟點值，就會各自設法因應，此做法應設置配套，例如搭配效率、品質與病人結果指標等監測，若個別醫院指標不符理想，應有退出或校正個別總額機制的設計。此外，也應該監測病人等待數據，避免實施個別總額後，民眾候診時間太長，並持續與病人溝通。

健保署 慢性病

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