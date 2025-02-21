自費診所成長 北榮副院長李偉強揭「健保嚴峻現況」

台灣健保制度享譽國際，國人滿意度高達9成以上，近年來，健保財務嚴峻，今年健保邁入30年，面臨著大限或永續的挑戰。台北政經學院基金會今特別主辦「健保30永續研討會」。台北榮總副院長李偉強說，健保總額制度嚴重影響醫事人員，導致醫師往診所或自費發展，護理師往居家護理師或長照發展，導致台灣的急重難症逐漸式微。

李偉強今在研討會上以「健保總額支付制度：對醫療體系的因應與挑戰」為題演講。他說，健保制度實行30年來，每位國民都是受益者，因健保是全民共享且可以負擔的醫療，並包山包海令國外稱羨，最近更有旅居國外者因健保制度回台定居。

他話鋒一轉，提到今年過年期間一名藝人在日本發生不幸的事件，如果民眾現在還認為國外就醫與國內相同「那你就錯了」，相較於已開發國家，台灣醫療支出仍明顯不足，健保總額僅占國民生產毛額（GDP）不到4％。

健保總額支付猶如賽局，如果每醫院都增加醫療服務，雖然病人就醫可近性高，但健保點值低，造成健保總額外的市場，愈來愈受關注，尤其是近年來全國自費診所呈成長趨勢，讓急重難症式微。

目前的總額支付對醫事人員造成影響，李偉強表示，此包括醫師往診所或自費發展；護理師只有6成執業率，並往居家及長照發展；藥師往社區藥局，物理及職能治療師也往社區及長照發展等，醫事、護理師轉職重要理由是兼顧工作及生活品質，且不受健保限制的行業。

另外，對病人也有影響，包括就醫便利且選擇性高，但品質不一；醫病關係轉型為消費關係；防衛性醫療增加；新藥新科技導入慢，重難症醫療品質受影響；有些藥品醫材退出健保市場，甚至退出台灣；自費項目應運而生，負擔加重；城鄉差異擴大，偏鄉弱勢族群更顯弱勢。今年健保實施「個別醫院總額」希望能改變這個賽局理念。

李偉強說，健保改革不可能一蹴可幾，在過渡時期醫界有責任維護醫療的永續，特別是重視救命的急重難症，適當節制非必要的門、住診與檢查驗，給醫事人員休養生息的空間，先照顧好員工，才能照護病人及永續經營，並盡一切力量強化醫事人力，培養且留住醫事人才在醫療體系內，以共同分擔對偏鄉離島地區的援助。

李偉強指出，健保財務風險轉嫁，長期系統性風險對醫療生態、醫事人員及病人已產生負面影響，建議健保應更積極開源與適度塑身才能永續，醫學教育及醫療體系需要與健保同步轉型，「健保守護我們過去30年，我們守護健保未來30年」。

李偉強表示，健保改革的思維為基於科學、醫療、公共衛生及醫療經濟的專業考量，提供可近性高及可負擔的優質醫療，尤其是遇到能得到及時的醫療，且經由健保分擔財務風險，且不是追求財務平衡而已，更是確保急重難症能永續，民眾對自己的健康也應也負起更大的責任，以健康長壽。