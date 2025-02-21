賴總統期許集思廣益 尋求健保永續之道

賴清德總統21日上午出席「健保30周年永續研討會」開幕式，肯定臺灣全民健保制度30年來發揮功能，守護國人健康。並盼未來大家共同努力，尋求臺灣健保永續發展之道，作為推升下一代健保制度的動力。

賴總統致詞時表示，今天很榮幸受邀出席「健保30周年永續研討會」。首先，他要感謝主辦單位臺北政經學院基金會董事長黃煌雄，長期關心健保永續發展，精神令人欽佩。並指出，臺灣健保制度30年來發揮功能，就像是一座護國神山，守護每一位國人健康。

賴總統談及，剛才黃煌雄董事長致詞時提到，臺灣健保是社會重新分配的重要制度，也有社會福利精神，但目前存在部分問題以及我們必須要克服的困難。他希望能藉由今日的研討會，大家集思廣益尋求臺灣健保未來永續發展之道，讓這項制度能繼往開來，除弊興利，走得更長遠，照顧層面也能夠更廣。

賴總統說，他身為醫界的一分子，也曾在擔任立法委員時，與歷任健保署長交換健保制度相關意見。臺灣在建立健保制度之前，有些民眾因病而貧，也因貧而病，成為惡性循環，造成很多社會問題，所以當時民進黨希望政府能推動全民健保制度，也感謝李登輝前總統、連戰前行政院長順應社會要求，建立臺灣健保制度。

賴總統指出，我國全民健保制度覆蓋率高達99%，醫療給付對象與項目也不斷擴充，讓每位民眾都能受到醫療照護及保障。根據調查，臺灣健康醫療照護已連續6年是世界第一，這都是大家共同努力的結果。

賴總統表示，臺灣健保制度有許多成效，深深贏得國際社會廣大的肯定，但同時也存在像是醫療人員不足等問題，若這些問題無法解決，恐非民眾之福。希望藉由今天會議，能夠作為推升下一代健保制度的動力，讓臺灣健保制度能夠照顧更多民眾，展現更多功能。並祝福研討會成果豐碩、圓滿成功。