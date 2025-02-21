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健保制度多年未大修 學者：靠公務預算撥補非永續之道

聯合報／ 記者林琮恩李青縈沈能元／台北即時報導
中華經濟研究院院長連賢明表示，健保歷年均未大改，呈現「不戰不和不守、不死不降不走」窘境，不調整費率、不進行結構改革，僅依靠政府撥補，非健保永續之道。記者林琮恩／攝影
中華經濟研究院院長連賢明表示，健保歷年均未大改，呈現「不戰不和不守、不死不降不走」窘境，不調整費率、不進行結構改革，僅依靠政府撥補，非健保永續之道。記者林琮恩／攝影

健保制度進入30周年，其總額制、政府做莊的社會保險制度，卻屢受挑戰，不僅收支失衡，財務屢見赤字，台灣預期壽命等多項醫療指標也落後日韓。中華經濟研究院院長連賢明表示，健保歷年均未大改，呈現「不戰不和不守、不死不降不走」窘境，不調整費率、不進行結構改革，僅依靠政府撥補，非健保永續之道。

連賢明表示，全民健保滿意度雖高，但每當調升保費費率，民眾會因經濟壓力增加，而焦慮不安，連帶影響健保滿意度，並質疑健保政策，健保實施以來，三度調漲費率，其中2任衛福部首長李明亮、楊志良為此下台，只有前部長陳時中因新冠疫情期間，擔任疫情指揮官而免於下台，調漲費率有難度，健保收入受限，政府把力道轉向「控制健保支出」，但此方法卻讓民眾健康受影響。

「台灣人口老化速度快，民眾疾病問題日漸複雜，限制健保支出，反而造成醫療品質影響。」連賢明表示，台灣醫療支出與開發中國家相比明顯偏低，已導致台灣預期壽命與韓國發生「死亡交叉」，從比韓國多一年，到落後韓國兩年；同時，控制支出形同把財務風險轉嫁醫療服務提供者，導致醫院發展自費醫療，目前國人自費醫療比率已回到健保開辦前的水準。

長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬表示，國人經常醫療支出自費負擔比率約33%，曾高達40%，許多國外學者表示，一個好的國家健保制度，民眾自費比率不應這麼高，如果以商業保險給付都用於醫療估計，民眾自費仍有20%以上的水準。因此，自費占率很高的時候，這就是一個警訊，這是否為醫療無法承受之重。

盧瑞芬說，實施健保重要政策目標，為降低民眾財務風險，以達社會公平性，但資源有限、慾望無窮，需採取節流策略，其中部分負擔是一選項，此為使用者付費精神；自健保開辦以來，約進行10次部分負擔調整，但變化不大，非健保署主力項目，目前仍著重於醫療使用，甚少討論對財務負擔的影響。她說，自費負擔是實行健保須面對的挑戰，實證數據是面對挑戰解決問題的基本工具。

健保收費採眷口制，民眾家庭生養小孩，要付出更高保費，這讓年輕人不敢生育，健保收入雪上加霜。台北商大財稅系教授韓幸紋表示，在二代健保推行時，曾經拋出「家戶總所得制度」，卻因涉及爭議，如課徵單位是否以家戶為單位，或是擴大到所有所得，以及是否會複製稅制不公等，是否歧視單身等因素，遺憾並未上路，而是採取一般保費搭配收取補充保費作為財務改革。

連賢明表示，健保制度困境逐漸明顯，政府應勇於改革，但新冠疫情以來，政府不斷靠行政院公務預算撥補，每年幅度落在200億上下，為讓健保安全準備金符合法定水位，才不用調整費率，且政府也不開闢財源，不擴大費基，更不重視人口結構改變，對健保制度造成的威脅。

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